Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Travma ve Afet Merkezi, Kıbrıs Amerikan Üniversitesi (KAÜ) ve Demokrat Parti (DP) Afet Yönetim Merkezi arasında "Kamu Güvenliği İş Birliği Protokolü" imzalandı.
GAÜ'den verilen bilgiye göre, dün Girne Amerikan Üniversitesi’nde yer alan protokole, DP Genel Sekreteri Serhat Akpınar, GAÜ COO’su Hüda Hüdaverdi ve KAÜ Rektörü Prof. Dr. Gökçe Keçeci imza attı.
Kamu Güvenliği İş Birliği Protokolü'nde, afet yönetimi iş birliğinin gerçekleşmesi, yapı, denetim, dönüşüm güvenlik ve koordinasyon alanında iş birliği ve düzenlenen yapı denetimi konularındaki toplantılara destek vermek yer alıyor.
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