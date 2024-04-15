Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) İnşaat Yönetimi programı, Eduniversal Yüksek Lisans Sıralamasında İnşaat Yönetimi dalında ilk 100 içerisinde yer aldı.

GAÜ Kurucu Rektörü ve Demokrat Parti Milletvekili Serhat Akpınar, GAÜ İnşaat Yönetimi programının Fransa merkezli yüksek öğretim derecelendirme kuruluşunun ilk 100 listesinde yer almasıyla ilgili yazılı açıklamada bulundu.

Akpınar açıklamasında kurucusu olduğu GAÜ’nün, Eduniversal Dünya Üniversiteleri 2024 Sıralaması'nda, İnşaat Yönetimi yüksek lisans programları nezdinde 84'üncü sırada yer almasının çok büyük bir başarı olduğunu ifade etti.

Akpınar, İşletme Fakültesinin hocalarını, Dekanı Prof. Dr. Murat Akkaya’yı tebrik etti.

Serhat Akpınar, işletme ve ekonomi alanında GAÜ'nün dokuz yüksek lisans programının, Avrasya ve Orta Doğu üniversite sıralamasında ön sıralarda yer aldığını da kaydetti.

(ID/YIL)