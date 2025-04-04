Girne Amerikan Üniversitesi'nin (GAÜ) hayvan dostu kurum olarak hareket ettiği, hayvanların ihtiyaçlarını karşılamaya ve refahını artırmaya çalıştığı belirtildi.

GAÜ'nün vicdani yaklaşımla artan popülasyonu yönetmeye çalıştığı da kaydedildi.

GAÜ Kurucu Rektör ve Demokrat Parti Girne Milletvekili Serhat Akpınar gün dolayısıyla yayımladığı mesajda, "Bize emanet olan hayvan dostlarımız için, kapımızın önüne bir kap yemek ve su koymayı unutmayalım. Sevgi en büyük koruyucudur, 4 Nisan Sokak Hayvanları Günü kutlu olsun." dedi.