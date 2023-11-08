Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, Azerbaycan Dar Gelirli Aileler ve Engelliler Kamu Desteği Fonu Başkanı Gulbeniz Bayramova ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Bayramova konuşmasında, KKTC’de bulunmaktan son derece memnun olduklarını belirterek dar gelirli ailelere yönelik Azerbaycan’da yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgi verdi. Bayramova, KKTC ile ortak paydada faaliyetler yapmak istediklerini de kaydetti.

-Gardiyanoğlu: "Her türlü iş birliğine hazırız"

Bakan Gardiyanoğlu da konuşmasında, “Azerbaycanlı kardeşlerimle olmaktan büyük onur ve gurur duyuyorum” diyerek, iki ülke arasındaki ilişkilerin artık çok daha görünür olduğunu vurguladı.

Tüm adada Bakanlığa bağlı tesislerde yenileme çalışmalarının devam ettiğini belirten Gardiyanoğlu, eksikliklerin Anavatan Türkiye’nin de desteği ile tamamlanacağını kaydetti. Gardiyanoğlu, olanaklar çerçevesinde özellikle engelli bireyler ve yaşlıların kaynaşması adına iki ülke arasında her türlü iş birliğine hazır olduklarının da altını çizdi.

Konuşmaların ardından hediye takdimi yapıldı.