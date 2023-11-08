SOS Çocukköyü Derneği, çocuk haklarına farkındalık yaratmak amacıyla 18 Kasım Cumartesi günü 2’nci Çocuk Hakları Festivali’ni düzenliyor.

SOS’ten yapılan açıklamaya göre Festival, bir dizi farklı aktiviteyle saat 15.00’ten itibaren Lefkoşa Kızılbaş Parkı’nda yer alacak.

Halka açık ve ücretsiz olacak festivale, Lefkoşa Türk Belediyesi, Berkem Darbaz ve arkadaşları BMX, Cranberries Dance and Gym Center, Cyprus Basketball Academy, Lefkoşa Belediye Orkestrası Latin Trio, Nev Çocuk Fitness & Jimnastik, Okul Öncesi Eğitim Derneği ekipleri gönüllü destek ve katılım sağlayacak.

Etkinlik boyunca Dj Halil Erhan ve Kıbrıs Dj Academy Dj’leri de performans sergileyecek. Survivor parkurunun yanında, SOS Kreş ve Anaokulu Sanat Atölyesi, Okul Öncesi Eğitim Derneği Çocuk Hakları temalı etkinlikler, SOS takı atölyesi yer alacak.

2'nci Çocuk Hakları Festivali'nin program akışı şu şekilde:

“15.00 – 17.00 Basketbol, 15.30 – 16.30 Bisiklet Turu / BMX, 16.45 – 16.55 Jimnastik, 17.00 – 17.05

Dans, 17.15 – 17.45 Lefkoşa Belediye Orkestrası Latin Trio

Minimum 10 yaş sınırı olan bisiklet turunda, 8 kilometrelik güzergah Kızılbaş parkı-Yenişehir Işıkları- Girne Kapısı-Dereboyu-Bakanlık Işıkları-Merit Hotel-Yenişehir ışıkları-Kızılbaş Parkı şeklinde olacak."