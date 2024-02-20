ABD, Almanya, Kanada, Fransa, İngiltere, İtalya ve Japonya'dan oluşan G7 ülkelerinin liderlerinin, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başlamasının 2. yılı dolayısıyla 24 Şubat'ta video konferansla bir araya geleceği bildirildi.

İtalya Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamada, G7 liderlerinin, İtalya'nın dönem başkanlığındaki ilk toplantılarını video konferansla Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısıyla 24 Şubat 2022'de başlayan savaşın yıl dönümünde yapacağı belirtildi.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni’nin başkanlık edeceği toplantıya, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin de katılmasının beklendiği ifade edildi.

Toplantının ardından ortak bildirinin de yayımlanacağı kaydedildi.

İtalya'nın dönem başkanlığında yüz yüze G7 Liderler Zirvesi de 13-15 Haziran'da ülkenin güneydoğusundaki Puglia Bölgesi'ndeki Borgo Egnazia beldesinde yapılacak.