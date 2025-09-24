Rum Meclisi’ndeki “Kıbrıs-Fransa Dostluk Grubu” üyelerinin, Fransız Senatosu’ndaki aynı gruba mensup üyelerle bir araya geldiği belirtildi.

Gazet, Güney Kıbrıs’ta gerçekleştirilen görüşmede, iki ülke arasındaki yüksek düzeydeki ilişkilerin ön plana çıkarıldığını, Fransız senatörlerin hukuk devletinin toprak bütünlüğüne, egemenliğine yönelik bağlılıklarını dile getirdiklerini yazdı.

Habere göre Fransız senatörler, Fransa’nın; Kıbrıs sorunundaki müzakerelerin yeniden başlaması hedefine verdiği desteği de dile getirirken Doğu Akdeniz’in jeopolitik önemi, savunma, eğitim ve kültür alanındaki iş birliği perspektiflerini de ele aldılar.