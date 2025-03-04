Fransız kamu yayıncısı Franceinfo'nun haberine göre, Nanterre Savcılığı, Haziran 2023'te polis kurşunuyla hayatını kaybeden Merzouk'un dosyasıyla ilgili açıklama yaptı.

Savcılık, ateş eden ve 17 yaşındaki Merzouk'un ölümüne neden olan polis Florian M. hakkında "cinayet" suçlamasıyla dava açılmasını istedi.

Savcılık, olay yerinde bulunan ve hakkında "cinayete ortaklık etmekten" soruşturma yürütülen bir diğer polis hakkında ise takipsizlik kararı verilmesini talep etti.

Merzouk'un annesi Mounia Merzouk'un avukatı Frank Berton, savcılığın talepleri nedeniyle müvekkilinin rahatladığını belirtti.

Berton, memurun kasten ve öldürme niyetiyle Merzouk'a ateş ettiğini savundu.

Fransız polisi, 27 Haziran 2023'te Nanterre'de içinde 3 kişinin bulunduğu araca ateş açarak 17 yaşındaki sürücü Nael Merzouk'u öldürmüştü.

Merzouk'un ölümü, ülke genelinde geniş çaplı protestolara yol açmış, polis şiddetine tepki gösterenler, çeşitli kentlerde sokağa çıkarak polisle çatışmıştı.

Gencin ölümüne neden olmakla suçlanan polis açığa alınmış ve tutuklu yargılanmasına karar verilmişti. Polisin, Kasım 2023'te adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı bildirilmişti.