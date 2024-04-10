Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, IŞİD’den gelen bir tehdit nedeniyle Avrupa’nın en büyük kupası UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçları için güvenliğin arttırılacağını söyledi.

Darmanin, IŞİD’in sadece bu akşamki maçı değil, tüm çeyrek final maçlarını tehdit ettiğini kaydederek, “IŞİD açık bir şekilde tehdit etti. Polis, güvenlik önlemlerini önemli ölçüde arttırdı" dedi.

Konuya yakın bir kaynak AFP haber ajansına, "IŞİD, iletişim kanallarından biri aracılığıyla, özellikle Fransa'yı değil ama tüm Şampiyonlar Ligi çeyrek finallerini tehdit etti” açıklamasında bulundu.

Şampiyonlar Ligi maçlarının rövanşları 16 ve 17 Nisan tarihlerinde Dortmund, Barcelona, Münih ve Manchester’da oynanacak.





Sosyal medyada IŞİD tarafından yayıldığı iddia edilen görsel paylaşımda bu hafta çeyrek final maçlarının oynanacağı stadyumların adları ile birlikte “kill them all” (hepsini öldürün) ifadelerine yer veriliyor.

Avrupa futbolunun çatı kuruluşu UEFA’dan da konuyla ilgili bir açıklama geldi. Tehdide rağmen tüm maçların oynanacağını belirten UEFA şunları kaydetti:

"UEFA, bu haftaki Şampiyonlar Ligi maçlarına yönelik terör tehdidi iddialarının farkındadır ve ilgili yerlerdeki yetkililerle yakın irtibat halindedir. Tüm maçların gerekli güvenlik düzenlemeleri ile oynanması planlanmaktadır.”

PSG teknik direktörü Luis Enrique da maç öncesi yaptığı basın toplantısında, "Terörist tehditler kimi endişelendirmiyor ya da kaygılandırmıyor ki? Umarım bu kontrol edebileceğimiz bir şeydir ve bunlar sadece tehdittir ve hiçbir şey olmaz” dedi.