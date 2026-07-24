İspanya hükümeti, orman yangınları nedeniyle Madrid ve komşu Avila'da ulusal acil durum ilan etti. Yangınlar, sıcak ve kuru hava koşullarında hızla yayılırken başkentin çevresinde on bin kişi tahliye edildi.

İspanya'da yangınlarla mücadele için ilave kaynakların seferber edilmesini sağlamak için acil durum ilan edildi.

Öte yandan Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, orman yangınlarıyla mücadele için Avrupa Birliği'nin (AB) sivil koruma mekanizmasından yardım istediğini belirterek krizin "çok yoğun" olmaya devam ettiğini söyledi.

AB, Fransa'ya üç yangın söndürme uçağı gönderdiğini açıkladı.

İtalya da büyük orman yangınlarıyla mücadele ediyor.

Fransa'nın güneybatısında orman yangınları nedeniyle yaklaşık 12 bin kişi tahliye edilirken yangınların Gironde bölgesine yayılmasıyla 8 bin 800 kişi daha evlerini boşaltıyor.

Yerel yetkililer, yaklaşık 700 itfaiyecinin alevlerle mücadele ettiği Arcachon Körfezi çevresinde yaklaşık 3.400 hektar arazinin şimdiden tahrip olduğunu belirtti.

Son günlerde İspanya ve İtalya'da da orman yangınları çıktı. Madrid'in güneyindeki Toledo yakınlarındaki sakinler tahliye edildi ve Sicilya'da bir yangını söndürmeye çalışırken rahatsızlanan bir itfaiyeci hayatını kaybetti.

Gironde Valisi Sophie Brocas, gece boyunca kamp alanlarından tahliye edilenler arasında 10 bin ziyaretçinin bulunduğunu söyledi.

Brocas, herhangi bir yaralanma vakası bildirilmediğini belirtti. Yangına maruz kalan ormanlık alanlarda bazı kamp alanları ve yollar kapatıldı.

Yetkililer sıcaklıkların arttığını ve rüzgârın şiddetlendiğini belirtti.

Bu hafta başında, Bordeaux havaalanı yakınlarında çıkan başka bir yangını söndürmeye çalışan iki yerel itfaiyeci hayatını kaybetmişti.

Avrupa Orman Yangını Bilgi Sistemi'nin verilerine göre, İspanya'da bu yıl şimdiden 2025 yılının tamamında meydana gelen yangın sayısından daha fazla yangın meydana geldi.

Son aylarda Avrupa'nın dört bir yanındaki ülkelerde rekor düzeyde sıcaklıklar kaydedildi.

Copernicus İklim Değişikliği Servisi tarafından Nisan ayında yayımlanan bir rapora göre, 2025 yılında Avrupa'nın en az yüzde 95'inde yıllık sıcaklıklar "ortalamanın üzerinde" seyretti ve Avrupa, en hızlı ısınan kıta olarak belirlendi.

Raporda, geçen yıl orman yangınlarının tahrip ettiği alan ve yangın kaynaklı emisyonların her ikisinin de rekor seviyelere ulaştığı belirtildi.

Sıcak havalar yangınların yanı sıra sağlık açısından da risk oluşturuyor. Uzmanlar, İngiltere'de Mayıs ve Haziran aylarında yaşanan olağandışı sıcak hava dalgasında 2 bin 700'den fazla kişinin aşırı sıcağa bağlı nedenlerle hayatını kaybetmiş olabileceği tahmininde bulundu.