Fransa, 2030 yılına kadar 250 bin hektarlık ek ormanlık alanı koruma altına almayı hedefliyor. Bu alanın 180 bin hektarlık bölümünün, ülkenin Güney Amerika'daki denizaşırı toprağı olan Fransız Guyanası'nda bulunması planlanıyor.

Fransa, ülke genelindeki ormanların korunmasına yönelik çalışmalar kapsamında yedi yeni biyolojik koruma alanı oluşturduğunu ve mevcut iki koruma alanını genişlettiğini açıkladı. Yeni düzenlemelerle birlikte toplam 157 bin hektarlık ek ormanlık alan koruma altına alınmış oldu.

Fransız hükümeti, 2030 yılına kadar ülke topraklarının yüzde 10'unu “güçlü koruma” statüsüne kavuşturma hedefi doğrultusunda adımlar atmayı sürdürüyor.

Fransa Ekolojik Dönüşüm, Biyoçeşitlilik ve Uluslararası İklim ile Doğa Müzakereleri Bakanı Monique Barbut, kararın doğal ekosistemler üzerindeki baskıyı azaltacağını belirterek, “Bu adım, doğal yaşam alanları üzerindeki baskının azalması ve türler ile habitatların daha güçlü şekilde korunması anlamına geliyor” dedi.

Ancak koruma altına alınan yeni alanların büyük bölümü, Fransa'nın Güney Amerika'daki denizaşırı toprağı olan Fransız Guyanası'nda bulunuyor. Toplam alanın yaklaşık yüzde 99,5'i tek bir koruma bölgesinde yer alırken, Fransa ana karasındaki yeni koruma alanlarının toplam büyüklüğü 1.000 hektarın altında kalıyor.

Açık ara farkla en büyük alan, Fransız Guyanası’ndaki Armontabo Rocky Peaks bütüncül rezervi. Tropik yağmur ormanı ve granit zirvelerinden oluşan 156 bin 290 hektarlık bu saha, duyurulan alanların neredeyse tamamını tek başına karşılıyor.

Geriye kalan sekiz rezerv ise Fransa anakarasına yayılıyor; Vosges Dağları’ndaki Bannes-Ravines dağ ormanlarından Hérault ilindeki Akdeniz ormanları Pas de la Lauze’a kadar uzanıyor.

Koruma altına alınan diğer alanlar arasında Seine-et-Marne’deki Buronnières kadim ormanı, Cantal’deki Chamalière-Peyre-Ourse yüksek rakımlı ormanları ile Bas-Rhin’deki biyolojik açıdan zengin Chatte-Pendue ormanları, Meuse’deki Twins of Ornes ve Vau des Loups yer alıyor.

Bakanlığa göre yeni rezervlerin bir kısmı, ormancılık faaliyetleri ya da diğer işletme türleri olmaksızın doğal süreçlerine bırakılacak; diğerleri ise hassas türleri ve habitatları korumak için aktif şekilde yönetilecek.

Bu genişleme, hükümetin ekosistemleri korumak amacıyla insan faaliyetlerinin sıkı biçimde sınırlandığı alanlar için kullandığı “sıkı koruma” statüsü altındaki Fransız topraklarının payını yüzde 6,43’e çıkarıyor. Böylece Fransa’daki biyolojik rezerv sayısı da 276’ya yükselmiş oluyor.

Fransa’nın daha geniş kapsamlı ormancılık hedefi ise 2030’a kadar 250 bin hektar ilave ormanlık alanı koruma altına almak; bunun 180 bin hektarlık kısmı Fransız Guyanası için ayrılmış durumda.