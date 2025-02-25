Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurulu (BTHK) ile Türkiye Bilişim Derneği (TBD) işbirliğinde düzenlenen Bilişim Günleri tamamlandı.

İlk oturumu dün Lefke Avrupa Üniversitesi'nde yapılan Bilişim Günleri bugün Uluslararası Final Üniversitesi'nde yapılan ikinci oturumla son buldu.

Uluslararası Final Üniversitesi’nden verilen bilgiye göre, konferansta, Geleceğin Meslekleri, Girişimcilik ve Melek Yatırımcılık, Bilişimde Yenilik ve Fırsatlar, İnovasyon ve Dijital Dönüşüm ile Siber Güvenlik ve Veri Koruma, bilişim dünyasında yapay zekâ, büyük veri, blokzincir ve siber güvenlik konularında sunumlar yapıldı.

Uluslararası Final Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Orhan Gemikonaklı, etkinlikte yaptığı konuşmada, bilişim çağında bu tür organizasyonların önemli olduğunu kaydetti. Final Üniversitesinin bu etkinliğe ev sahipliği yapmasından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Gemikonaklı, Türkiye Bilişim Derneği ve Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu'na teşekkürlerini iletti.

Etkinlikte BTHK Başkanı Kadri Bürüncük, Türkiye Bilişim Derneği Genel Başkanı Rahmi Aktepe, Final Üniversitesi İdari ve İktisadi Bilimler Fakültesi Dekan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Hürcan Tarhan ve Türkiye Bilişim Derneği Bilişim Günleri Koordinatörü Deniz Tiryakioğlu da konuşma yaptı.