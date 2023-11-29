Filipinler'e 1977'de getirilen ve 46 yıl hayvanat bahçesinde yaşayan ülkenin tek fili "Mali" öldü.

Filipinler Haber Ajansının (PNA) haberine göre, Manila Şehir Yönetimi yaptığı açıklamada, "dünyanın en yalnız fili" olarak da bilinen Mali'nin 49 yaşında öldüğünü bildirdi.

Haberde filin, 3 yaşındayken dönemin lideri Ferdinand Marcos'un eşi Imelda Marcos'a hediye olarak 1977'de Sri Lanka'dan getirildiği ve o tarihten bu yana Manila Hayvanat Bahçesi'nde yaşadığı hatırlatıldı.

Hayvanat bahçesinin veterineri Dr. Heinrich Patrick Domingo, yaptığı açıklamada, karaciğeri nodüllerle dolu ve böbrekleri iltihaplı olan Mali'nin konjestif kalp yetmezliği nedeniyle ölmüş olabileceğini aktardı.

Hayvan hakları grupları, Mali'nin serbest bırakılması ve rehabilitasyon görmesi için uzun yıllar mücadele vermişti.

İngiliz müzik grubu The Beatles'ın üyesi Paul McCartney de 2013'te dönemin Devlet Başkanı Benigno Aquino'ya mektup yazarak bu mücadeleye destek vermişti.