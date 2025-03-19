Filipinler'de Eski Devlet Başkanı Rodrigo Duterte yanlısı yayın yapan Sonshine Media Network International (SMNI) isimli medya kuruluşunun Facebook hesapları, Amerikan teknoloji şirketi Meta tarafından kapatıldı.

Filipinler'den yayın yapan "Rappler" internet sitesinin haberine göre, Duterte yanlısı yayınlarıyla bilinen SMNI ve alt kuruluşlarının Facebook hesapları kapatıldı.

Meta, hesapların "bir gruba karşı nefret veya aşağılamada bulunduğu ve zararlı ırksal yargılar kullandığı" gerekçesiyle kapatıldığını açıkladı.

Amerikan teknoloji şirketi, SMNI ve alt kuruluşlarının Facebook'un Topluluk Standartları ilkelerini ihlal ettiğini belirtti.

SMNI, alt kuruluşları olan "DZAR 1026" ve "SMNI Integrated News" gibi sayfalarının hesaplarının da askıya alındığını doğruladı.

- UCM ve Filipinler'in "uyuşturucuyla savaş" operasyonları

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM), Duterte'nin görev yaptığı 2016-2022 yıllarında "uyuşturucuyla savaş" operasyonlarında işlendiği iddia edilen insanlığa karşı suçlar için Eylül 2021'de soruşturma yürütülmesine karar vermişti.

Uluslararası Polis Teşkilatı (Interpol) tarafından kırmızı bültenle aranan Duterte, 11 Mart'ta başkent Manila'daki Ninoy Aquino Uluslararası Havalimanı'nda, Hong Kong seyahatinden dönüşünde Filipinler güvenlik güçlerince gözaltına alınmıştı.

UCM 12 Mart'ta, Ön Dava Dairesi tarafından çıkarılan tutuklama emri doğrultusunda Duterte'nin insanlığa karşı suç kapsamında yargılanmak üzere mahkemenin gözetimine teslim edildiğini duyurmuştu.