

İsrail'in Gazze Şeridi'nin orta kesimlerinde Birleşmiş Milletlere ait bir merkezi bombalaması sonucu 1 yabancı çalışan öldü, 5'i ağır yaralandı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'nin orta kesiminde bulunan BM'ye ait bir merkezi bombaladığı belirtildi.

Saldırıda BM kurumlarında çalışan bir yabancı çalışanın öldüğü, 5'inin ağır yaralandığı aktarılan açıklamada, ölü ve yaralıların Aksa Şehitleri Hastanesine nakledildiği kaydedildi.

Bakanlık, yabancı personelin durumu veya uyrukları hakkında ayrıntı vermezken, BM'den konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Ayrıca hedef alınan yabancı çalışanların, Birleşmiş Milletler Mayın Eylem Servisi (UNMAS) personeli olduğu aktarıldı.

Sosyal medyada da BM çalışanlarından bazılarına ilk yardım yapılırken çekilen fotoğraflar paylaşıldı.

- Ateşkesi bozan İsrail ordusu Gazze'ye şiddetli saldırıları yeniden başlattı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi’ne 18 Mart sabahı düzenlediği hava saldırılarında, çoğunluğu kadın ve çocuk olmak üzere en az 400 kişi hayatını kaybetti, 500’ün üzerinde Filistinli yaralandı.

İsrail ordusu, siyasi kademenin talimatları doğrultusunda Gazze'ye geniş çaplı saldırıların yeniden başlatıldığını duyurdu.

İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, saldırıların Başbakan Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın talimatlarıyla başlatıldığı ifade edildi.

Ateşkesi bozan İsrail, Hamas'a karşı "gittikçe artan askeri güçle" hareket edeceğini duyurdu.

Hamas ise "İsrail'in verdiği sözlere uymadığını ve ateşkese arabulucu ülkelerin gözü önünde sorumluluklarını yerine getirmeyerek Gazze Şeridi'nde Filistin halkına karşı soykırımını yeniden başlattığını" açıkladı.

Gazze Şeridi’ndeki İsrailli esirlerin aileleri, ateşkesi bozan Netanyahu hükümetini "esirlerden vazgeçmekle" suçlayarak hükümetin savaşı yeniden başlatmasına esirleri geri getirmeyi gerekçe göstermesinin “tam bir aldatmaca olduğunu” belirtti.