Mattias Grafström'ün çalışanlara gönderdiği dahili e-postada rafa kaldırılan Dünya Kupası satış planlarını "üzücü ve kınanması gereken bir olaylar dizisi" diye nitelemesinin ardından Gianni Infantino, FIFA içinde daha fazla baskıyla karşı karşıya kaldı.

FIFA'nın üst düzey yöneticilerinden İsveçli Grafstrom, e-postasında zor durumdaki FIFA Başkanı'nın adını anmadı. Ancak FIFA'yı çevreleyen kargaşanın "Anlaşılması ve kabul edilmesi zor olsa da... Bireylerin, istikrarsız anların ve talihsiz olayların gelip geçtiğini" belirtti. Grafström'ün FIFA çalışanlarına gönderdiği e-postayı ilk olarak Sky News aktardı.

Bu olay, FIFA'nın küresel futbol geliştirme başkanı Arsene Wenger'in, Infantino'nun satış planından vazgeçme kararının "kesinlikle gerekli ve tartışmasız" olduğunu söylemesinin ardından geldi.

Eski Arsenal teknik direktörü, FIFA'nın turnuvalarındaki hisselerini özel yatırımcılara satacağına dair haberler medyada yer almadan önce bu planlardan haberdar olmadığını iddia etmişti. FIFA'nın oyuna "bağlılık, şeffaflık ve dürüstlükle" hizmet etmesi gerektiğini söyledi.

UEFA'nın cumartesi günü güvenoyu vermediğini açıklamasının ardından üye federasyonlardan da FIFA Başkanı'na verdikleri desteği çektiklerini duyuran açıklamalar gelince Infantino görevdeki geleceği için mücadele etmek zorunda kaldı.

İngiltere Futbol Federasyonu, Galler Futbol Federasyonu'nu takip ederek desteğini çektiğini kamuoyuna açıklaması bekleniyor. UEFA'nın Infantino'nun planlarına karşı çıkması Asya ve Concacaf'taki diğer iki konfederasyon tarafından da desteklendi.

UEFA, Infantino'nun planlarından geri adım atmasının ardından liderliğine olan güvenini kaybettiğini doğrularken, "kapalı kapılar ardında yapılan, yakışıksız bir pazarlık" diye nitelediği süreci eleştirdi. UEFA ayrıca, satış planıyla ilgili FIFA Başkanı'na gönderdiği mektupta hukuki yollara başvurmayı "bilfiil değerlendirdiğini" bildirdi.

Mektupta Infantino ve FIFA'ya, "bu bildirimde açıklanan ve sizin veya FIFA'nın elinde, gözetiminde veya kontrolünde bulunan tüm belgeleri ve elektronik olarak saklanan bilgileri belirlemek, bulmak ve korumak için derhal adımlar atmaları" emrediliyor.

Infantino'nun istifa etmesi yönünde çağrılar var ancak şu an için Mart 2027'deki seçimde yeniden aday olacak. UEFA, Infantino'nun geleceğiyle ilgili olarak "hiçbir seçeneğin göz ardı edilmemesi gerektiğini" belirterek, güvensizlik oylaması ihtimaline işaret etti.