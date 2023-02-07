Türkiye Cumhuriyeti'nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, Adıyaman’da Grand Isıas’ta halihazırda ekiplerin, vinçler ve iş makinaları yardımıyla bütün güçleriyle çalıştığını kaydetti.

Feyzioğlu yaptığı yazılı açıklamada, 102 profesyonel eğitimli arama kurtarma, hemşire ve doktor ekibinin Ercan’dan Adıyaman’a hareket ettiğini ifade ederek, uçakta, oradan talep edilen battaniye, soba, kışlık kıyafet gibi yeni malzemelerin, kaynak makinaları ve gıda ikmalinin olduğunu belirtti.

-“Enkaz başından az da olsa umut veren bir ihtimal bilgisi geldi”

Feyzioğlu, enkaz başından az da olsa umut veren bir ihtimal bilgisi geldiğini de kaydetti.

Gemiyle giden arama kurtarma ekibi ve araçlarının da Adıyaman’a ulaştığını ifade eden Metin Feyzioğlu, dün intikal eden Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı birliklerinin, Gaziantep Nurdağı’nda enkaz kaldırdığını, iki mağduru enkazdan canlı çıkardığını belirtti.

Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı diğer bir birliğin Islahiye’ye varmak üzere olduğunu kaydeden TC Lefkoşa Büyükelçisi Feyzioğlu, helikopterle bir başka ekibin ise Kırıkhan’a gittiğini ifade etti.

-“Muhtemelen yanlış/yanıltıcı bilgi yayılıyor”

Enkazdan dün sabah kurtulduğu ve uçakla veya ambulansla bir hastaneye kaldırıldığı (İstanbul Şişli Etfal vs) iddia edilen iki çocuğun merkezi sistemde kaydı olmadığına işaret eden Feyzioğlu, “Muhtemelen yanlış/yanıltıcı bilgi yayılıyor” dedi.

TC Lefkoşa Büyükelçisi Feyzioğlu, “Dualarımız enkaz altındaki canlarla, yaralılarımızla ve kurtarma ekiplerimizle” dedi.