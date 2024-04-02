Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, Yeşilyurt'ta Ecevit Caddesi üzerinde, İrfan Hasret (E-39), yönetimindeki UM 946 plakalı çift kabin araç ile dikkatsizce doğu istikametine doğru seyrettiği sırada 2. Selim Öğrenci Yurdu önlerine geldiğinde, o esnada önünde ayni istikamete doğru seyreden ve gerisinden gelen ambulansa yol vermek için yolun soluna geçip tekrar yola giriş yapan Zihni Yılmaz (E-57) yönetimindeki UE 564 plakalı motosiklete çarptı.

Kaza sonucu motosiklet sürücüsü Zihni YILMAZ olay yerinde yaşamını yitirdi.

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Polisin soruşturması devam etmektedir.