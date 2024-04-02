Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu yaklaşık 5 saat süren birleşimi 17.00 sıralarında tamamladı.

Oturum tamamlanmadan önce sırasıyla Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Girne Milletvekili Ongun Talat, CTP Gazimağusa Milletvekili Teberrüken Uluçay, Cumhuriyetçi Türk Partisi İskele Milletvekili Fide Kürşat, Ulusal Birlik Partisi (UBP) Girne Milletvekili Hasan Küçük ve Demokrat Parti (DP) Girne Milletvekili Serhat Akpınar konuşma yaptı.

Milletvekillerinin konuşmalarında yaptığı eleştirileri ise Başbakan Yardımcısı Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu yanıtladı.

Konuşmaların ardından Meclis Genel Kurulu toplantısı sona erdi. Gelecek birleşim, 15 Nisan Pazartesi günü saat 10.00’da yapılacak.

-Talat: “Polis, sivil otoriteye bağlanmalı”

Ongun Talat “Yozlaşma ve Çürümenin Kucağında Seçmece Soruşturmalar ve Maypa Vakası” konulu güncel konuşması istemi ile söz aldı. Talat konuşmasına, stenografların eylemine ilişkin Zorlu Töre’den izahat isteyerek başladı.

Serdinç Maypa ile ilgili yaşanan soruşturma ve yargı sürecine değinen Talat, Maypa bir suç işlemişse elbette tahkikatının yapılıp yargı sürecinin işleyeceğini söyledi ancak gündemi “sürreal” olarak niteledi.

Maypa'nın tutuklanmasından bir gün önce Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer’in düzenlediği basın toplantısında oğlunun işçi getirdiğini söylediğini anımsatan Talat, bunların da araştırılması gerektiğini vurguladı.

Yine aynı gün basına bir ses kaydı sızdırarak Maypa’nın insan ticaretiyle meşgul olduğu intibası yaratılmaya çalışıldığını kaydeden Talat, yargının her şeyin farkında olduğunu söyledi. Mahkemede, Özel Soruşturma Birimi tahkikat memurunun Maypa aleyhine 4 gün ek tutukluluk talep ettiğini ancak mahkemenin bu talebi kabul etmediğini hatırlatan Talat, bu kararı Özel Soruşturma Birimine yönelik önemli bir mesaj olarak değerlendi.

Talat, mahkemenin ayrıca iddia edilen diğer konular da araştırılarak 15 günde bir rapor sunulması kararını da anımsatarak, “Bu memlekette hala mahkemeler var. Bu da işin olumlu tarafı…” dedi.

Polisin sivil otoriteye bağlanmasının önemine vurgu yapan Talat, diploma soruşturması kapsamında Mağusa Polis Müdürünün tutuklanmasına ilişkin açıklama yapmayan Polis Genel Müdürlüğünü eleştirerek, şeffaflık vurgusu yaptı.

Özel Soruşturma Biriminin ne olduğunu da sorarak, modern demokrasilerde bu gibi şeylerin yeri olmadığını söyleyen Talat, özel hayatın gizliliğine ilişkin yasanın şart olduğunu belirtti. Talat, “Sorun yasalarda değil, sorun kimin bu yasaları nasıl uyguladığıdır. Konuyu ‘bu yasalar olmamalıydı’ya getirmek çok yanlıştır.” dedi.

Kamuoyunda “sahte diploma” meselesinin arkasının getirilmediğinin konuşulduğuna işaret eden Talat, tüm bu konularda magazin boyutundan kurtulmak gerektiği uyarısında bulundu.

Talat, “Biz sürekli skandallarla mı çalkanacağız? Böyle bir toplum hayatı sürdürülmez. Soruşturmaların tüm yönleriyle yapılması gerekiyor.” dedi.

-Ataoğlu

Ongun Talat’a yanıt vermek üzere söz alan Başbakan Yardımcısı Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Serdinç Maypa ile ilgili devam eden süreçte yargının en iyi kararı vereceğine inanç belirtti.

-Uluçay: “Türkiye’deki yerel seçimde ekonomi ve enflasyon, sonucu belirleyen en önemli unsurlar oldu”

CTP Gazimağusa Milletvekili Teberrüken Uluçay ise, “Çarşı, Ekonomi ve Siyaset” konulu güncel konuşmasında, Türkiye’deki yerel seçimde ekonomi ve enflasyonun sonucu belirleyen en önemli unsurlar olduğunu ifade etti.

Türkiye’de ekonomide durgunluk ve yüksek enflasyonun devam edeceği yönündeki ekonomist öngörülerini paylaşan Uluçay, bunun KKTC’ye olumsuz yansımasını engellemek için elde olan imkanların ortaya konulması uyarısında bulundu.

Türkiye’deki seçim sonrası ortaya çıkan tablonun ekonomiye yeni bir anlayış getirme ve olumlu katkı sağlama yönünde bir sinerji yaratma ihtimaline de değinen Uluçay, oluşan yeni siyasi iklimin Kıbrıs sorununa da yansıması olabileceğine işaret etti.

Uluçay, bu süreçte Kuzey Kıbrıs ile Güney Kıbrıs arasındaki ticaret hacminin ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesinin ele alınması gerektiğini söyledi.

-Ataoğlu: “Airbnb konutlarının da kayıt altına alınması için yasal çalışma yapılıyor”

Uluçay’a yanıt vermek üzere yeniden söz alan Ataoğlu, ülke ekonomisi açısından turizm, eğitim ve inşaat sektörünün önemine vurgu yaptı. Turizm alanında airbnb konutlarının da kayıt altına alınması için yasal çalışmanın yapıldığını ve yakın zamanda Meclis’e getirileceğini aktaran Ataoğlu, iç piyasanın canlı tutulması gerektiğini de ekledi.

-Kürşat: “Siyasi, ekonomik ve ahlaki çöküş bizi yok oluşa sürüklüyor”

Cumhuriyetçi Türk Partisi İskele Milletvekili Fide Kürşat ise “Enkaz Hükümeti: ‘Siyasi, Ekonomik, Ahlaki, Çöküş’ ” konulu güncel konuşma yaptı.

Hırsızlık, yolsuzluk, sahtekarlık, usulsüzlük, yalan ve talanın ülkede kol gezdiğini savunan Kürşat, skandalların ardı arkasının kesilmediğini ve her alanda çöküş yaşandığını söyledi.

Liyakatsizlikle oluşturulan yapının toplumun başına çöktüğünü belirten Kürşat, “Siyasi, ekonomik ve ahlaki çöküş bizi yok oluşa sürüklüyor” diyerek sahte diploma soruşturmasıyla ilgili süreci sordu.

“Bakanların, milletvekillerinin, üst düzey yetkililerin durumu nedir? Polisteki süreç nasıl işliyor?” diyen Fide Kürşat, cevap verilmesi gereken birçok soru olduğunu söyledi.

Kabinede ve Mecliste polis tarafından ifadesi alınmak istenenler olduğunu, kabine mensuplarının yakınlarının adının da soruşturmada geçtiğini iddia eden Kürşat, “Bu meclisin yüceliği suç ve suçluları korumak için değildir” dedi.

Hükümeti, topluma karşı sorumlu hissetmemekle suçlayan Kürşat, “Güvendiğiniz dağlara kar yağmasına rağmen hala direniyorsunuz” dedi.

Bayramdan sonra tüm kesimlerini sivil itaatsizlik sürecine doğru gideceğini de savunan Kürşat, istifa etmenin erdem olduğunu kaydederek “İsteseniz de istemeseniz de gideceksiniz, biz bu yok oluşu durduracağız” diye konuştu.

Fide Kürşat, CTP’nin Lefkoşa, Güzelyurt ve Gazimağusa’da yaktığı ateşin yakında hükümeti saracağını da söyledi.

-Ataoğlu

Başbakan Yardımcısı Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Kürşat’a yanıt vermek için yeniden söz aldı ve Kürşat’ı sadece eleştiri yapmak, öneri ortaya koymamakla itham etti.

Eğitim Bakanlığının kısa sürede ortaya koyduğu eforun tarihe geçeceğini kaydeden Ataoğlu, sağlıkla ilgili sıkıntıların aşılması için çalışıldığını anlattı.

Hükümetin çalışmalarını muhalefet ile paylaştığını belirten Ataoğlu, hükümete yöneltilen “atanmış” ifadesine ise hükümetin Mecliste seçilmiş 50 vekilden olduğunu söyleyerek yanıt verdi.

Yatırımcılarla ilgili yapılması gerekler olduğunu söyleyerek muhalefete hep beraber gereken konularda yasal çalışmalar yapma çağrısında bulunan Ataoğlu, suç çeşitleri konusunda ise ilgili bakanlığın çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

-Kürşat

Yeniden söz alan CTP Milletvekili Fide Kürşat, meclis kürsüsünden aylarca çeşitli öneriler sunduklarını ancak hükümetin her zaman “biz yaptık olur mantığı” ile davrandığını söyledi.

Kıb-Tek, TÜK, ihale yasası, yerel yönetimler reformu, yabancılara mülk satışı gibi konularda hükümete yaptıkları öneri ve uyarılara örnekler veren Kürşat, hükümetin kendilerini dinlemediğini ve artık hükümete öneri sunulmaması gerektiğini kaydetti.

-Küçük: “Eğitim alanında zamanında yapılmayanların sonucunu yaşıyoruz”

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Girne Milletvekili Hasan Küçük ise, “Üniversitelerin Kuruluş Amaç ve Kapsamı Üzerinde Değerlendirme” konulu güncel konuşma yaptı. Küçük konuşmasına, Dünya Otizm Farkındalık Günü’ne dikkat çekerek başladı.

Yükseköğretim sektöründe dünyada pandemiden sonra yapının değiştiğini kaydeden Küçük, yükseköğretimin çözüm önerileri ile birlikte konuşulmasının önemine vurgu yaptı. “Eğitim alanında zamanında yapılmayanların sonucunu yaşıyoruz” diyen Küçük, ileriye dönük yapılması gerekenlerin konuşulması, bir reforma ihtiyaç olduğu ve kalite kurulu oluşturulması gerektiğini kaydetti.

Yükseköğretimde eğitim, araştırma ve kamu hizmeti olmak üzere 3 temel vizyonun ortaya çıktığını belirten Küçük, ülkede bazı üniversitelerin bunları ne kadar yerine getirdiğinin düşünülmesi gerektiğini söyledi.

Küçük, “Hepimiz yaşanılanlardan ders çıkarmalıyız” diyerek, sorunlara kalıcı çözüm bulunması noktasında hassasiyetini dile getirdi.

“Sahte diploma” meselesine işaret eden Küçük, pandemiden sonra en az 6-7 ülkede benzer sorunlar yaşandığını belirtti ve sorunun nedenlerinin çok boyutlu olarak araştırılmasının önemine vurgu yaptı.

-Akpınar: “Toplu taşıma ağı kurulmalı”

Demokrat Parti (DP) Girne Milletvekili Serhat Akpınar, “Trafik ve Güncel Konular” konulu güncel konuşmasında 23 Mart’ta Girne’de yaşanan ve iki genç yayanın ölümüyle sonuçlanan kazaya dikkat çekerek, hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet diledi.

Girne’de araç kullanmanın “cambazlık” gerektirdiğini ve diğer ilçelerde de benzer durum olduğunu söyleyen Akpınar, trafik konusunda radikal kararlar alınması gerektiğini vurguladı ve toplu taşıma ağının gerekliliğine işaret etti. Toplu taşıma ağının kazalarda azalma sağlayacağına inanç belirten Akpınar, yavaş araç kullanmayı teşvik edecek düzenlemelerin de hayat kurtaracağını belirtti ve hız sınırları ile ilgili önerilerde bulundu.

Yol güvenliğinde denetleme mekanizmasının kaçınılmaz olduğunu belirterek, sürücü hatalarının ihbar edilmesi yönünde bir düzenleme yapılmasını da öneren Akpınar, Ulaştırma Bakanına yol güvenliği için yürütülen çalışmalara ilişkin sorular yöneltti.