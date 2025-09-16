Fas'ta onlarca vatandaş, kısmi açlık grevi eylemiyle İsrail'in Gazze Şeridi'ne dayattığı açlık felaketini protesto etti.

Fas'ın başkenti Rabat merkezli "Filistin için Ulusal Eylem Grubu" isimli sivil toplum kuruluşunda toplanan onlarca hukukçu, akademisyen ve aktivist, İsrail'in yaklaşık 2 yıldır abluka altında tutarak bombaladığı Gazze halkı için kısmi açlık grevine başladı.

Faslı vatandaşların, saat 09.00'da Gazze Şeridi'yle dayanışmak ve İsrail'in dayattığı açlığı protesto etmek amacıyla başlattıkları açlık grevinin 22:00'de sonlandırılması planlanıyor.

Kısmi açlık grevi eylemleri kapsamında Filistin'le ilgili etkinlikler düzenleyen vatandaşlar, "Sabra Şatilla katliamlarından Gazze'deki soykırım savaşına işlenen suçlar ve Arap-Siyonist çatışmasının ufku" konulu bir konferans düzenledi.

- İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 64 bin 964 Filistinli hayatını kaybetti, 165 bin 312 kişi de yaralandı.

İsrail'in ateşkesi bozduğu 18 Mart'tan itibaren Gazze'ye düzenlediği saldırılarında ise 12 bin 413 kişi yaşamını yitirdi, 53 bin 271 kişi yaralandı.

Gazze'de 27 Mayıs'tan bu yana İsrail-ABD güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı" tarafından insani yardım adı altında kurulan dağıtım bölgelerinde Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılar sonucu ölenlerin sayısı 2 bin 497'ye çıktı, yaralıların sayısı da 18 bin 294 oldu.

Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'ten bu yana açlıktan hayatını kaybedenlerin sayısı ise 146'sı çocuk olmak üzere 428'e yükseldi.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nde işgali genişletecek ve kalıcı hale getirecek saldırı planını uygulamaya başladı. Başbakan Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi’nin tamamını işgal edeceklerini duyurdu.