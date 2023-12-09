Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Kıbrıslı Türk iş insanı Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş'ın öldürülmesi ile ilgili olarak Türkiye’de İstanbul 36'ıncı Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşma gerçekleşti.

İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesi’nde sabah saat 09.30’da başlayan bugünkü duruşmada, aralarında Söylemezler Çetesi Lideri Mustafa Söylemez ve Mehmet Faysal Söylemez’inde bulunduğu, Cengiz Şener, Abdürrahim Çelik ve Ender Yıldız’ın yargılanmalarına devam edildi. Bir önceki duruşmada Ender Yıldız’ın avukatı istinabe aracılığıyla KKTC’nin yasal mevzuatının talep edilmesini mahkemede dile getirmişti. Bugün gerçekleşen duruşmada da aynı talep mahkemede dile getirildi. İstanbul 36'ıncı Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı, bu mevzuata internetten ulaşılabileceğini ifade ederek istinabe yazısına gerek olmadığını söyledi. www.mahkemeler.net adresinden KKTC’nin tüm yasal mevzuatına ulaşılabiliyor. İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada Söylemezler Çetesi Lideri Mustafa Söylemez ve Mehmet Faysal Söylemez’in avukatları bugün gerçekleşen duruşmaya gelmedi. Mazeretsiz bir şekilde mahkemeye gelmedikleri ve savunma yapmadıkları için Türk Ceza Kanunu’na kanununa göre mahkemenin kendilerine bir avukat ataması ve savunmalarını gerçekleştirmesi gündeme geldi. Fakat Mehmet Faysal Söylemez ve Mustafa Söylemez bu haklarını kullanmayacaklarını ve yeni bir avukat tutacaklarını söylediler. Cengiz Şener’in avukatı bugün gerçekleşen duruşmada Cengiz Şener’in geçtiğimiz seferki savunmasını tekrar etti ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasını istedi. Mahkeme başkanı tarafından bu talep reddedildi. Zanlıların tutuklulukları devam edecek. İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşma 22 Aralık 2023 Cuma, saat 09.30’a ertelendi.