Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da meydana gelen yaralama, darp, vahim zarar suçlarından tutuklanan Fas uyruklu Ziyad Zemrag ile Anwar Bouddare ve Reda El Assal bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Lefkoşa Adli Şube’de görevli polis memuru mahkemede olguları aktardı.

Polis, 30 Kasım 2023 tarihinde, 05.30-06-30 saatleri arasında, Lefkoşa’da Huzur Sokakta meydana gelen olayda Ziyad Zemrag ile Anwar Bouddare ve Reda El Assal arasında tartışma yaşandığını belirtti. Polis, çıkan tartışmada zanlıların Ziyad Zemrag sol gözünün üzerine cam bardak ile vurup kaşında 6 santim kesi oluşmasına neden olduklarını açıkladı. Polis, zanlıların elleri ve ayakları ile Ziyad Zemrag’ın yüzüne vurup, dudağında 3, yanağında ise bir santimlik kesi oluşmasına yol açtıklarını ifade etti. Polis memuru, Ziyad Zemrag’ın ise Huzur Sokakta bulunan eve gidip, 45 santim uzunluğunda demir şiş alarak, olay yerine geri döndüğünü, Anwar Bouddare ve Reda El Assal’a doğru salladığını, Assal’ın başına vurarak, 5 santim kesi oluşmasına yol açtığını belirtti. Polis memuru, zanlıların soruşturma amaçlı mahkemeye çıkarılarak, haklarında 2 gün tutukluluk emri alındığını belirtti. Polis, bu süre içerisinde gerekli soruşturmanın yapıldığını, Anwar Bouddare ‘nin 8 , Reda El Assal’ın ise 9 gün önce ikamet izinlerinin sonlandığını belirtti. Polis, Ziyad Zemrag’ın ise öğrenci vizesi olduğunu açıkladı. Polis, Ziyad Zemrag’ın uygun bir teminata bağlanmasını, yasal statüleri olmayan Anwar Bouddare ve Reda El Assal’ın cezaevine gönderilmesini talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, Anwar Bouddare ve Reda El Assal’ın 2 ayı aşmayacak bir süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi. Yargıç, Ziyad Zemrag’ın ise 30 bin TL nakit teminat yatırması, 300 bin TL şahsi kefalet senedi imzalaması şartları ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.