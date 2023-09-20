Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne’ye bağlı Çatalköy’de 8 Şubat 2022 tarihinde meydana gelen olayda suikasta kurban giden Kıbrıslı Türk iş insanı Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş’ın öldürülmesi ile ilgili olarak KKTC’de tutuklu bulunan zanlılar Ömer Tunç, Veysel Sare ve Musa Çiçek Girne Ağır Ceza Mahkemesi’ne çıkarıldı. Mahkemede 17 ayrı suçtan itham edilen sanıklar Ömer Tunç, Veysel Sare ve Musa Çiçek itham edilen suçlamaların hiçbirini kabul etmedi.

Dava duruşmalar için 5 Ekim 2023 tarihine ertelendi. Öte yandan ülkeye kaçak yollardan giriş yaptıkları suçlamasıyla yargıç huzuruna çıkarılan Falyalı suikastı zanlıları Veysel Sare ve Musa Çiçek’in davası da itham edilmek üzere 26 Eylül 2023 tarihine ertelendi.