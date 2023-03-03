Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş'ın 8 Şubat 2022 gecesi Çatalköy’de öldürülmesine ilişkin haklarında dava açılan aralarında Mehmet Faysal Söylemez ve Mustafa Söylemez kardeşlerin de bulunduğu 6 sanığın İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki yargılanmasına devam edildi.

İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanıklar Mehmet Faysal Söylemez, Mustafa Söylemez, Abdurrahim Çelik, Ender Yıldız ve Cengiz Şener bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı. Tutuksuz sanık Metin Süs ve taraf avukatları da duruşmada hazır bulundu.

Mahkeme başkanı, dava dosyasına ilişkin KKTC adli makamlarından istenen belgelerin 12 klasör ve 1 TB hard disk olarak gönderildiğini bildirdi.

- Sanık Mustafa Söylemez'in avukatı, suçun KKTC'de işlendiğini, 12 klasör belgenin Türk hukukunda delil değeri taşıyamayacağını savunarak, müvekkilinin tahliyesini istedi

Duruşmada söz verilen sanık Mustafa Söylemez'in avukatı Alpay Fırat, dava konusu suçun KKTC'de işlendiğini, Anayasa gereği hangi hukuka göre yargılama yapılacağına karar verilmesi gerektiğini, KKTC'de farklı bir hukuk sistemi olduğunu söyledi.

Dosyaya gönderilen 12 klasör belgenin Türk hukukunda delil değeri taşıyamayacağını, bunların Türkiye hukuku mevzuatında hükmü olmadığını savunan Fırat, müvekkilinin tahliyesini istedi.

- Sanık Mehmet Faysal Söylemez'in avukatından Papa suikastında Ağca’nın yargılanma sürecini örneği

Sanık Mehmet Faysal Söylemez'in avukatı Coşkun Atılgan ise KKTC'de müvekkili hakkında açılan bir dava olmadığını belirterek, KKTC Başsavcılığı tarafından hazırlanan ithamnamelerde Mehmet Faysal Söylemez'in adı yokken Türk mahkemelerinde nasıl yargılayacağız? Mehmet Faysal Söylemez yönünden yargılamanın durmasına karar verilmesini talep ediyorum." dedi.

TC Adalet Bakanlığına yurt dışında işlenen suçlar bakımından hangi ülkenin hukuku kapsamında yargılama yapılması gerektiğinin sorulmasını talep eden avukat Atılgan, "İtalya, Papa suikastı nedeniyle Mehmet Ali Ağca hakkında Türkiye'de yargılama yapılması için izin vermemişti. Bu nedenle Ağca, Kadıköy Ağır Ceza Mahkemesinde Papa suikastı suçundan yargılanamadı. Kanunlar Söylemez ailesine farklı mı uygulanıyor? Müvekkilime de aynı hukukun uygulanmasını istiyorum." ifadelerini kullandı.

-Mahkeme, sanıklar Mehmet Faysal Söylemez ve Mustafa Söylemez’in tutukluluk halinin devamına karar verdi

Mahkeme heyeti, sanıklar Mehmet Faysal Söylemez, Mustafa Söylemez, Ender Yıldız, Cengiz Şener ve Abdurrahim Çelik'in tutukluluk halinin, tutuksuz sanık Metin Süs hakkında uygulanan adli kontrol tedbirinin devamına karar verdi.

TC Adalet Bakanlığı aracılığıyla KKTC adli makamlarına istinabe yazılarak, iddianamedeki suçlarla ilgili KKTC yargı makamlarının uygulayacağı ceza mevzuatının bir örneğinin istenmesini kararlaştıran heyet, yine dosyadaki sanıklarla ilgili KKTC adli yargı makamları tarafından başlatılan soruşturma, kovuşturma ve ithamname olup olmadığının sorulmasına hükmetti.

Duruşma 18 Mayıs'a erteledi.

- İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanıklar Mehmet Faysal Söylemez ve Mustafa Söylemez'in "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ikişer kez ağırlaştırılmış müebbet, "suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurmak veya yönetmek" suçundan 5'er yıldan 12'şer yıla kadar hapisle cezalandırılmaları isteniyor.

İddianamede, sanıklar Abdurrahim Çelik, Cengiz Şener, Metin Süs ve Ender Yıldız için "tasarlayarak kasten öldürmeye yardım" ve "suç işlemek için kurulan silahlı örgüte üye olmak" suçlarından 32 yıl 6'şar aydan 46'şar yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

İddianamede, KKTC'de hakkındaki "adam kaçırma, darp ve zorla alıkoyma" suçlamaları ile ilgili 14 Ekim 2021'de polise teslim olan ve tutuklanan maktul Halil Falyalı'nın, kendisi ve çalışanları aleyhindeki davalar geri çekilince 17 Aralık 2021'de cezaevinden tahliye edildiği yer alıyor.

Maktulün, 8 Şubat 2022 sabahı şoför Murat Demirtaş'ın kullandığı araçla kendisine ait otelden korumaları Halil Işık ve Türkistan Gülce'nin eskortluğunda ayrıldığı bilgisine yer verilen iddianamede, bir aracın yolun daralan yerinde park halinde durduğu, şoförün korna çaldığı ancak aracın yoldan çekilmediği bildiriliyor.

İddianamede, tam bu esnada birkaç el tabanca sesi geldiği, hemen akabinde otomatik tüfeklerle maktulün içerisinde bulunduğu aracın hedef alınarak ateş edildiği, kanlar içerisinde kalan Falyalı ile şoförünün öldüğü anlatılıyor.

İddianamede, "son derece organize, planlı ve profesyonel bir şekilde" işlendiği belirtilen dava konusu eylemin belli bir sürece yayıldığı, önceden ayrıntılı şekilde planlandığı ve bunun için de şüphelilerin bir araya gelip birtakım görüşmeler yaptıklarına değiniliyor.

İddianamede, şüphelilerin suçun işlendiği tarihten çok daha önce bu eylemi gerçekleştirmeye karar verdikleri ve planladıkları, ilk olarak 2021 yılı Eylül ayında Musa Çiçek ve Mustafa Söylemez'in KKTC'ye kaçak yollarla gittikleri, bu ilk gidişlerinde maktul Halil Falyalı'nın cezaevinde olması nedeniyle eylemi gerçekleştiremedikleri ancak vazgeçmedikleri ifade ediliyor.