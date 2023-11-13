ABD'nin büyük enerji şirketlerinden Exxon Mobil, 2027 yılına kadar lityum üretmeye başlamayı ve 2030'a kadar elektrikli araçlar için lider lityum tedarikçisi olmayı hedeflediğini duyurdu.

Exxon Mobil'den yapılan açıklamada, şirketin elektrikli araç bataryalarının önemli bir bileşeni olan lityumunda "lider üretici" olmayı planladığı aktarıldı.

Şirketin önemli lityum yataklarına sahip olduğu bilinen Arkansas eyaletinde lityum üretiminin ilk aşaması için çalışmalara başladığı belirtilen açıklamada, ilk lityum üretiminin 2027'ye kadar gerçekleştirilmesinin hedeflendiği bildirildi.

Açıklamada, Exxon Mobil'in 2030'a kadar ise elektrikli araçların lider lityum tedarikçisi olmayı hedeflediği kaydedildi.

Lityum talebinin 2030'a kadar dört katına çıkmasının beklendiğine işaret edilen açıklamada, bugün lityumun üretiminin neredeyse tamamının Kuzey Amerika dışında gerçekleştiği belirtildi.