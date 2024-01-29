Evrensel Yaşam Haklarını koruma derneği , 2024 yılının ilk toplantısı bugün

Başkan Tuğçe Ören , yönetim kurulu ve komite sorumluları ile gerçekleştirdi. Komiteler ile ayrı ayrı yapılan Toplantıda sağlık komitesi ile alınan kararlar. 1) Bilgilendirme hakkı yasası gereği dünya da kanıtlanmış covit aşı yan etkileri hakkında sağlık bakanlığına 14 maddelik soru sormuşlardı.

EVYAD 'nin tarafından sorulan sorulara maalesef sağlık bakanlığı cevap veremedi. Pazartesi günü sağlık bakanlığı müsteşarı ile görüşerek 1 haftalık süre tanıyacaklar.

Yine cevap alamazlar ise dava açma yoluna gidecekler. 2) pandemi de uygulanan tedavi ve aşılama sonrası oluşan komplikasyonlar ile ilgili bir anket çalışması başlattılar.

Başkan Tuğçe Ören Herkese çağrı yaparak katılımın toplum sağlığı açısından önemini vurguladı. 3) Başkan Ören 18 şubat 2024 saat 14:00 de Doktor mehruz cevadzadenin online sunacağı, vitamini ,beslenme ve bağışıklık sistem üçgeni ile ilgili konferans vereceklerini ve isteyen herkesin katılabileceğini bildirdiler.