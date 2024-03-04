Evren Çavdır Satranç Anı Turnuvası dün Acapulco Resort Otel’de düzenlendi.

Anı Turnuvası, Adıyaman’da 6 Şubat 2023 depreminde hayatlarını kaybeden Evren, Havva ve Elvin Çavdır ile Şampiyon Melekler'in anısı ve adının yaşatılması ve bu trajik olayın unutulmaması adına Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (KTMMOB) ile Lefkoşa Satranç Derneği tarafından ortaklaşa düzenlendi.

KTMMOB Başkanı Tunç Adanır ve Lefkoşa Satranç Derneği Başkanı Baytun Tuna, bir numaralı masada açılış hamlesi ile turnuvayı başlattı.

Yedi hakemin görev aldığı turnuvada, 120 oyuncu yarışırken, dokuz yaş ve üzeri lisanslı ve lisansız halka açık olarak düzenlenen turnuva, dokuz tur şeklinde hızlı turnuva olarak gerçekleştirildi.

Tüm oyunculara katılım belgesi verilen organizasyonda, aynı günün sonunda ödül töreni de düzenlendi.

En yüksek puanı alan ilk beş kişiye ödül verilen turnuvada, 9, 10, 11, 12, 13 ve 14 yaş kategorilerinde ilk üçe girenler yanında, Özel Teşvik Ödülü, KTMMOB Özel Ödülü, Veteran Özel Ödülü ve Kadın Özel Ödülü de verildi.

Buna göre ödüller şöyle dağıtıldı:

“Ödüller; 1.’lik Ödülü – Hüseyin Sertbay 2.’lik Ödülü – Ahmet Paşa 3.’lük Ödülü – Kemal Yıldırım 4.’lik Ödülü – Özgür Yazman 5.’lik Ödülü – Arda Oyman

Özel Ödüller; Özel Teşvik Ödülü – Ahmet Bilgin KTMMOB Özel Ödülü – Nejat Kıraçoğlu Veteran Özel Ödülü – Serkan Karaguş Kadın Özel Ödülü – Hatice Filo

9 Yaş Kategorisi 1.’lik Ödülü – Mert Can Serim 2.’lik Ödülü – Arkın Köle 3.’lük Ödülü – Arhan Alkan

10 Yaş Kategorisi 1.’lik Ödülü – Ahmet Zengi 2.’lik Ödülü – Çınar Tüzünkan 3.’lük Ödülü – Zen Arıkbuka

11 Yaş Kategorisi 1.’lik Ödülü – Aren Tezer 2.’lik Ödülü – Uzay Şakir 3.’lük Ödülü – Martin Lenoks

12 Yaş Kategorisi 1.’lik Ödülü – Ali Canel Midem 2.’lik Ödülü – Hasan Alaz Şimşekatan 3.’lük Ödülü – Aslan Aldyzhanov

13 Yaş Kategorisi 1.’lik Ödülü – Emre Şeb 2.’lik Ödülü – Mustafa Kemal Ata Aydın 3.’lük Ödülü – İsmail Eren Midem 3

14 Yaş Kategorisi 1.’lik Ödülü – Arda Köle 2.’lik Ödülü – Bertuğ İlgililer 3.’lük Ödülü – Mehmet Şaban”

Evren Çavdır Satranç Anı Turnuvası’nın tüm sonuçlarına https://chess-results.com/Tnr901223.aspx?lan=8 adresinden ulaşılabilir.