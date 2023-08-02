Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Resmi Evrak Sahteleme suçlarından tutuklanan zanlı Ahmet Aktaş mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis çavuşu Hüseyin Ergüleç, olguları aktardı. Polis, zanlı Ahmet Aktaş’ın 21 Mart 2023 tarihinde Lefkoşa’da Atatürk Merkez Karakolu’na gelerek pasaportunu kaybetmemesine ve iş yerinde olmasına rağmen, resmi evrak olan kayıp formunu doldurup, 19.03.2023 tarihinde Lefkoşa’da bir yerde kaybettiğini beyan edip, resmi evrağı sahteleyerek görevli memura verip, tedavüle sürdüğünü belirtti. Polis, zanlının 22.03.2023 tarihinde Ercan Havalimanı’ndan yurtdışına çıkış yaptığını söyledi. Ergüleç, zanlı hakkındaki soruşturmanın tamamlandığını belirterek, ülkede yasal bağı bulunmayan zanlının tutuklu yargılanmasını talep etti.

Polisin şahadeti üzerine söz alan zanlı ise evrak sahtelemediğini, pasaportunu düşürüp kaybettiğini düşündüğü için kayıp başvurusunda bulunduğunu belirtti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlının davaları görülünceye kadar 2 ayı aşmayan süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.