KKTC'yi temsilen Adıyaman'da bulunduğu sırada 6 Şubat depreminde hayatlarını kaybeden Şampiyon Melekler'in adını gençlerin başarılarıyla yaşatabilme gayesiyle düzenlenen “Evkaf Şampiyon Melekler Bursu” sonuçlandı.

Yapılan açıklamaya göre bursu almaya hak kazanan isimler Tual Akdoğan, Sude Avşar, Fatih Seğmen ve Hayal Öcal oldu.

Evkaf Genel Müdürü İbrahim Benter konuyla ilgili yazılı açıklamasında “Önümüzdeki yıllarda da gerçekleştirilmesi planlanan anı bursuyla evlatlarımızın adını böylesi güzel çalışmalarda yaşatmak istiyoruz. Evkaf olarak eğitim birinci önceliğimiz” dedi.

Benter, hayatın her aşamasında oluşan hassasiyetlere de dokunarak gençleri eğitim hayatında desteklemeye devam edeceklerini kaydederek “Söz konusu burs sayesinde hem hayatını kaybeden Melekler'in adı yaşatılacak hem de gençler istedikleri başarıyı yakalamaya bir adım daha yaklaşabilecek. Hayatını kaybeden Meleklerimize ve tüm canlara Allah'tan rahmet, ailelerimize de bir kez daha sabır diliyoruz” dedi.