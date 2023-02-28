Kıbrıs Vakıflar İdaresi (Evkaf), Kıbrıslı Türk dağcı Birkan Uzun’un anısını yaşatmak amacıyla başarılı dört öğrenciye Birkan Uzun (Eğitim) Bursu verdi.

Evkaf’tan yapılan açıklamaya göre, “7 Kıta 7 Zirve” hedefiyle ülke bayrağını birçok yerde dalgalandıran Birkan Uzun’un anısını yaşatmak ve "nice Birkan’lar yetiştirmek" maksadıyla burslar verildi.

Burs almaya hak kazanan öğrencilere plaket ve çeklerin teslim edilmesi amacıyla Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nde düzenlenen törene Evkaf Genel Müdürü Prof. Dr. İbrahim Benter, Evkaf Yönetim Kurulu Başkanı Selahaddin Bayırkan ve Birkan Uzun’un babası Cengiz Uzun katıldı.

Törende konuşma yapan Evkaf Genel Müdürü Prof. Dr. İbrahim Benter, “Birkan Uzun, dünyanın en iyi üniversitelerinde müthiş başarılar elde ederek azimle çalışarak her şeyin başarılabileceğini göstererek örnek bir genç olmuştur. Birkan’ın özelliklerini gelecek nesillerimize aktarmak adına sağladığımız bu burs sayesinde Birkan’ı gençlerimize anlatarak daha çok insana fayda sağlayabileceğiz. Gençlerimize rol model olan Birkan, yaşamı boyunca akademik başarılara ilaveten yalnızca spor yapmamış, vatanına milletine nasıl fayda sağlayabileceğini düşünmüş ve Türk bayrağını dünya zirvelerine başarıyla dikmiş bir gençtir. Nice Birkan’lar yetiştirmek adına Evkaf olarak çalışmalarımıza devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Evkaf Yönetim Kurulu Başkanı Selahaddin Bayırkan da, gençlerin içindeki cevherin sağlanan destekler sayesinde çıkartılabileceğini belirtti ve bu amaçla Evkaf’ın her zaman desteğe hazır olduğunu kaydetti.

Birkan Uzun’un babası Cengiz Uzun ise, Evkaf’ın Birkan Uzun’a hayatı boyunca hayallerini gerçekleştirebilmesi için sponsorluk yaparak destek verdiğini anlattı. Uzun, bursu kazanan öğrencilerin Birkan Uzun’un vizyonunu ve misyonunu yaşatacakları için gurur duyduğunu da dile getirdi.