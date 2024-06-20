Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Haspolat’ta, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından kalmakta olduğu ikametgahta yapılan aramada 13 gram sentetik uyuşturucu bulunan Hüseyin Eren Yıldırım bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı

Polis memuru İbrahim Atabek mahkemede olguları aktardı.

Polis, 12 Haziran 2024 tarihinde Narkotik ekibi tarafından Haspoat’ta sakin zanlının tasarrufunda uyuşturucu madde olduğunun öğrenilmesi üzerine yapılan evine yapılan baskında, 13 gram sentetik cannabionid türü uyuşturucu madde tespit edilerek emare olarak alındığını söyledi. Polis, zanlının tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını kaydetti.

Polis memuru, zanlının konu uyuşturucuyu tanımadığı siyahi bir şahıstan, 14 gram olarak 8 bin TL karşılığında satın aldığını itiraf ettiğini söyledi.

Soruşturmanın tamamlandığını belirten polis, zanlının ileride görülecek davaları görülünceye değin mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının yargılanıncaya değin yurtdışına çıkışını yasaklayarak, 50 bin TL nakit teminat yatırması, KKTC vatandaşı muteber iki kefilin 500 biner TL değerinde kefalet senedi imzalaması ve haftada bir gün en yakın polis karakoluna ispat-ı vücutta bulunması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.