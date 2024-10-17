Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avro Bölgesi ve Avrupa Birliği'nin (AB) eylül ayı nihai enflasyon verilerini yayımladı.

Verilere göre, Avro Bölgesi'nde ağustosta yüzde 2,2 olan yıllık enflasyon eylülde yüzde 1,7'ye indi. TÜFE, eylülde aylık bazda yüzde eksi 0,1 oldu.

Piyasa beklentileri, eylülde Euro Bölgesi'nde yıllık enflasyonun yüzde 1,8, aylık enflasyonun yüzde eksi 0,1 olması yönündeydi.

Avro Bölgesi'nde çekirdek enflasyon ise eylülde yıllık yüzde 2,7, aylık yüzde 0,1 seviyesinde ölçüldü.

Böylece, eylül ayında Euro Bölgesi enflasyon oranı son üç yılın en düşük seviyesine ve Avrupa Merkez Bankasının (ECB) hedefi olan yüzde 2'nin altına indi.

Avro Bölgesi'nde enflasyonun ana bileşenlerine bakıldığında, en yüksek yıllık enflasyon yüzde 1,76 ile hizmetlerde gerçekleşti. Hizmetleri, yüzde 0,47 ile gıda, alkol ve tütün ürünleri, yüzde 0,12 ile enerji dışı sanayi ürünleri izledi. Enerji ürünlerinde enflasyon ise yüzde eksi 0,6 oldu.

AB'de de ağustosta yüzde 2,4 olan yıllık enflasyon, eylülde yüzde 2,1'e geriledi. AB'de TÜFE ağustosta aylık bazda ise yüzde eksi 0,1 olarak tespit edildi.

AB uyumlu verilere göre, eylülde enflasyonun yıllık bazda en yüksek gerçekleştiği ülkeler yüzde 4,9 ile Romanya, yüzde 4,3 ile Belçika, yüzde 4,2 ile Polonya ve yüzde 3,3 ile Hollanda oldu.

Eylülde yıllık enflasyon Almanya'da yüzde 1,8, Fransa'da yüzde 1,4, İtalya'da yüzde 0,7 ve İspanya'da yüzde 1,7 seviyesinde belirlendi.