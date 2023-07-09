Doğu Afrika ülkesi Etiyopya, bir günde 500 milyon fidan dikerek rekor kırmaya hazırlanıyor.

"Yeşil Miras" kampanyası kapsamında 2019'da 350 milyondan fazla fidanı aynı gün toprakla buluşturarak rekor kırdığını açıklayan Addis Ababa hükümeti, bu yılki hedeflerinin 500 milyon fidan olduğunu duyurdu.

Başbakan Abiy Ahmed, halka yaptığı çağrıda genç ve yaşlı ayırt etmeksizin herkesin 17 Temmuz'da fidan dikme seferberliğine katılmasını istedi.

Ülkeyi yeşillendirme planının hükümet programı değil ülkenin kendi meselesi olduğunu vurgulayan Ahmed, geçmiş neslin borcunu ödeyerek ormanlaşmaya katkıda bulunduklarını ifade etti.

Etiyopya, "Yeşil Miras" kampanyası kapsamında 2019'da 12 saatte 350 milyon fidan dikerek dünya rekoru kırdığını duyurmuştu. Dünya rekoru bağımsız bir kurum tarafından tanınmasa da tüm ülkenin katıldığı kampanya, uluslararası kamuoyunda dikkati çekmişti.

Birleşmiş Milletler (BM) rakamlarına göre, 20. yüzyılın başlarında yüzde 35'i ormanlarla kaplı ülkede bu oran şimdilerde yüzde 15'e kadar düştü.