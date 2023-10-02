Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne’de meydana gelen olayda eski nişanlısının babasını bıçakla tehdit eden Eyüp Karademir, tutuklanarak, dün mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede şahadet veren polis memuru Ali Kamalı, Girne'de meydana gelen "şiddet kullanma tehdidi, kanunsuz bıçak taşıma ve sarhoşluk" suçlarından tutuklandığını belirtti. Polis, zanlının 30 Eylül 2023 tarihinde saat 16.00 sıralarında Girne’de Uğur Mumcu Bulvarı üzerinde faaliyet gösteren bir iş yerinin önünde olay çıkardığını söyledi. Polis memuru, 134 promil alkollü içki tesiri altındayken eski nişanlısının babası olan M.S.’ye kızının yeni erkek arkadaşının kendisine tehditvari baktığı gerekçesiyle üzerinde bulunduğu 22 santim uzunluğundaki kelebek bıçağını M.S.’ye gösterip, "kızının ölümü bundan olacak, sonra damadına, ardından sıra sana gelecek" diyerek şiddet tehdidinde bulunduğunu aktardı. Polis memuru, şikâyet üzerine zanlının aynı gün tutuklandığını, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını ifade etti. Polis, alınacak ifadeler, incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu belirterek, 3 gün tutukluluk emri verilmesini talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Murat Soytaç, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.