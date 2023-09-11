Eski bakanlardan gazeteci-yazar İsmet Kotak, ölümünün 12. yıl dönümünde Lefkoşa mezarlığındaki kabri başında törenle anıldı.

Anma töreninde Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Başbakan Ünal Üstel, ailesi adına oğlu Serhat Kotak ve Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği Başkanı Celal Bayar konuşma yaptı.

Konuşmalarda, İsmet Kotak’ın çok yönlü kişiliği ve KKTC’nin kurulması ve yaşamasındaki rolüne değinildi.

-Tatar

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İsmet Kotak ile ilgili anılarını paylaşarak, babasının bakan olduğu dönemde Kotak’ın 29 yaşında KKTC’nin en genç bakan olarak görev aldığını, çalışkan ve enerjik bir kişi olduğunu söyledi.

Hayatının farklı dönemlerinde Kotak ile yollarının kesiştiğini dile getiren Tatar, gazeteci, kooperatifçi, siyasi, sosyal hayatta yer alan bir kişi olan Kotak’ın verdiği hizmetlerin unutulmaması gerektiğini belirtti.

Kıbrıs Türk halkına emekler vermiş, KKTC’ye yürekten inanan Kurucu Meclis’te görev almış İsmet Kotak’ın topluma iz bırakmış bir kişi olduğunu dile getiren Tatar, Kotak’ı rahmetle anarak konuşmasını tamamladı.

-Töre

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, İsmet Kotak’ın lider şahsiyetli, yenilikçi, çağdaş düşüncelere sahip, devamlı üreten bir insan olduğunu, doğru bildiğini söylemekten ve yapmaktan kaçınmadığını belirtti.

İsmet Kotak’ın, KKTC’ye yüzde 100 inanan ve sahip çıkan, Atatürkçü bir insan olduğunu dile getiren Töre, örnek alınması gerektiğini ifade etti.

Toplumda Kotak gibi örnek alınması gereken insanların artması temennisinde bulunan Töre, Kotak’a Allahtan rahmet diledi.

-Üstel

Başbakan Ünal Üstel de İsmet Kotak gibi insanlar sayesinde KKTC'de özgür yaşandığını dile getirerek, Kotak'ın unutulamayacak bir kişi olduğunu belirtti.

Üstel, "İsmet Kotak gibi mücadele eden ve KKTC'ye inanan insanlar sayesinde bayrağımız göklerde dalgalanıyor ve dalgalanmaya devam edecek" diye konuştu.

İsmet Kotak'ı rahmet anan Üstel, ailesine de sabırlar diledi.

-Kotak

İsmet Kotak’ın oğlu Serhat Kotak da aile adına yaptığı konuşmada, babasının çok yönlü kişiliğinin sonucu olarak onu anmaya gelenler arasında devlet yöneticileri, gazeteciler, müzisyenlerin yer aldığını söyledi.

Kotak, babasının halkı için canla başla çalıştığını, siyasetin yanında sanat ve kültüre önem verdiğini söyleyerek, her zaman halkının çıkarlarını ön planda tuttuğunu belirtti.

Serhat Kotak, dürüst ve mütevazı bir insan olan İsmet Kotak’ın oğlu olmaktan gurur duyduğunu ifade etti.

-Bayar

Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği Başkanı Celal Bayar da, İsmet Kotak’ın Kıbrıs Türk halkının siyasi ekonomik sosyal yaşamında derin izler bırakan bir devlet adamı olduğunu söyleyerek, “Eserler bırakmış bir vatanseverdi” dedi.

İsmet Kotak’ın KKTC’nin kuruluşunda ve yaşatılmasında çaba gösteren bir insan olduğunu dile getiren Bayar, ileri görüşlü, çalışkan ve iyi bir aile reisi olduğunu belirtti.

Bayar, İsmet Kotak’ın KKTC’de ilk defa büyük boy dört renkli gazete çıkardığını söyleyerek, Kıbrıs Postası’nın o dönem en çok satan gazete olduğunu kaydetti.

İsmet Kotak’ın ekonomik, sosyal, siyasi alanlarda Kıbrıs Türk halkına eserler bıraktığını dile getiren Bayar, onu rahmetle andı.