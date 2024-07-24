Eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayı Donald Trump, Washington'da bulunan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yla cuma günü bir araya geleceğini bildirdi.

Trump, görüşmeye ilişkin, Social Truth hesabından bir mesaj paylaştı.

Görüşmenin önce 25 Temmuz'da olacağını kaydeden Trump, daha sonra "Netanyahu'nun isteğiyle görüşmenin 26 Temmuz'a alındığını" açıkladı.

Netanyahu'yu, 26 Temmuz Cuma günü Florida'da ağırlayacağını ifade eden Trump, "Benim ilk başkanlık dönemimde bölgede barış ve istikrar vardı. Abraham Anlaşmaları bile imzalanmıştı. Yine olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Donald Trump, Ukrayna dahil diğer devlet başkanlarına da söylediği gibi kendisinin "güç yoluyla barış" gündeminin, savaş ve çatışmaları sonlandıracağını savundu.

Milyonlarca insanın öldüğünü dile getiren Trump, "Kamala Harris hiçbir şekilde bunu durduramaz." ifadesini kullandı.