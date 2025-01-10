Memleketi Georgia'dan önceki gün Washington'a getirilen ve Kongre binasında 2 gün boyunca ziyarete açık olan eski ABD Başkanı Carter'ın cenazesi, sabah Washington Ulusal Katedrali'ne getirildi.

Carter için düzenlenen devlet töreni Amerika’nın Demokrat ve Cumhuriyetçi başkan ve eski başkanlarını da bir araya getirdi.

Washington Ulusal Katedrali’ndeki törene, ABD'nin eski başkanlarından oluşan ve siyasi tarihte “Başkanlar Kulübü” olarak anılan seçkin kulübün beş üyesi olarak, George W. Bush, Bill Clinton, Barack Obama ile şu anki Başkan Joe Biden ve 20 Ocak’ta görevi devralacak olan Donald Trump katıldı.

Jimmy Carter için düzenlenen devlet töreni, üç Demokrat Partili eski ve şu anki başkanla iki Cumhuriyetçi Partili eski ve yeni göreve gelecek başkanı bir araya getirmiş oldu.

Beş başkan, 2018 yılı Aralık ayında hayatını kaybeden eski Başkan George H.W. Bush için düzenlenen cenaze töreninden bu yana ilk kez bir aradaydı.

Amerikan televizyonlarının canlı yayımladığı devlet cenaze töreninde, Carter için dualar okundu ve çeşitli konuşmalar yapıldı.

Katedrali’ndeki törende anma konuşmasını Carter’ın isteği üzerine ABD Başkanı Joe Biden yaptı.

Biden, Carter'ın siyaset anlayışının, dünyaya hizmet etmek ve şekillendirmek amacıyla mücadele verme anlayışına dayandığını söyledi.

Biden, "Jimmy Carter'ın hayat hikayesi, su ve elektrikten yoksun bir evden çıkan ve gücün zirvesine yükselen bir adamın hikayesidir." dedi.

Öte yandan, törende yan yana oturan Trump ile Obama'nın kısa süre sohbet ettiği ve Trump'ın bazı sözleri üzerine Obama'nın güldüğü anlar da kameralara yansıdı.

Törene, Donald Trump’ın ABD’nin 51. Eyaleti olması gerektiği çıkışıyla gündeme gelen Kanada’nın istifasını açıklayan Başbakanı Justin Trudeau da katıldı.



Törenin ardından Carter'ın cenazesi, memleketi Georgia'ya götürülmek üzere yola çıkarıldı.

- Jimmy Carter

ABD'nin 39. Başkanı Carter, 29 Aralık 2024'te, uzun yıllardır yaşadığı Georgia'da 100 yaşında hayatını kaybetmişti.

Carter, 1976 yılında Georgia Valisi iken Demokrat Parti adına girdiği başkanlık yarışını kazanmış, 80'li yaşlarına kadar diplomatik misyonlar yürütmüştü.

1977-1981 döneminde başkanlık görevini yürüten Carter, ABD'nin Orta Doğu sorunları gibi hassas konular dahil dış politikasında önemli yönlendirmelere imza atmıştı.

Yaşamı boyunca 32 kitap yazan, Nobel Barış Ödülü sahibi Carter, aynı zamanda Filistin'de iki devletli çözüm için ortaya koyduğu çabalar ve İsrail'e yönelik eleştirileriyle biliniyordu.