Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Eşini darp ettiği gerekçesiyle tutuklanıp, teminatla serbest bırakıldıktan sonra uyuşturucuyla yakalanan Cafer Çardak bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru Ömer Ülger mahkemede olguları aktardı.

Polis, 11.04.2024 tarihinde Lefkoşa Polis Müdürlüğü'ne bağlı Gönyeli Polis Karakolunda görevli polis ekibi tarafından alınan bilgi üzerine Gönyeli adresinde sakin zanlı Cafer Çardak’ ın kalmakta olduğu ikametgahında 14.10-15.00 saatleri arasında mahkeme emri ile huzurunda yapılan aramada yatak odasında yatağın yanında bulunan küçük komodin üzerinde ayakkabı kutusunda foil kağıdına sarılı hintkeneviri, plastik öğütücü, içerisinde hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan metal öğütücü, metal sigara kutusunda hintkeneviri türü ve iki adet içerisinde tütünle karışık uyuşturucu olduğuna inanılan sarma sigara bulunduğunu söyledi.

Polis, tutuklanan zanlının gönüllü ifade vererek suçunu itiraf ettiğini belirtti.

Polis, zanlının konu maddeyi kimden temin ettiğinin araştırılması gerektiğini, beklenen analiz sonuçları olduğunu ve aranan bir şahıs bulunduğunu kaydetti.

Soruşturmanın devam ettiğini belirten polis, zanlının 3 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.