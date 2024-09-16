(Kamalı Haber)- Lefkoşa’da meydana gelen katle teşebbüs, kavga ve rahatsızlık, kasti hasar, vahim zarar suçlarından tutuklanan Ferhat Kaya bugün sabah yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru Murat Ergün mahkemede olguları aktardı. Polis, 09.09.2024 tarihinde, saat 17:30 sıralarında, Hamitköy’de Ferhat Kaya’nın eşine baktığı gerekçesiyle Muhammed Adam Salih ile kavga ettiklerini söyledi. Polis, iki zanlının kavga esnasında birbirlerinin vücutlarının muhtelif yerlerine vurduklarını söyledi. Polis, Kaya’nın bu esnada aracını Salih’in üzerine sürerek, katle teşebbüs ettiğini belirtti.

Polis, zanlı Salih’in de olay esnasında yerden almış olduğu taşı zanlı Kaya’nın kullanımındaki araca kasten atarak, sağ ön kapı cam direğinin kırılmasına sebep olduğunu, yüzüne de yumruk atarak burnunu kırdığını açıkladı. Polis memuru, Kaya’nın katle teşebbüs, kavga ve rahatsızlık, Salih’in ise vahim zarar, kasti hasar, kavga ve rahatsızlık suçlarından tutuklandığını belirtti. Polis memuru, zanlıların aynı gün tutuklandığını ve mahkemeye çıkarılarak, 3 gün tutuklama emri alındığını belirtti. Polis memuru, bu süre içerisinde tanık ifadeleri alındığını, kamera görüntülerinin incelendiğini, ilk saldıran kişinin Kaya olduğunun görüldüğünü belirtti.

Polis memuru, zanlılardan Salih’in geçtiğimiz Cuma günü teminatla serbest bırakıldığını hatırlattı. Polis, zanlı Kaya’nın ise mahkemeye çıkarılarak, 3 gün ek süre alındığını, bu süre içerisinde Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde kontrolden geçirildiğini belirtti. Polis, zanlıyla ilgili raporun 2 gün sonra geleceğini, soruşturmanın devam ettiğini ancak zanlının tahkikatın geri kalan kısmına etki edemeyeceğini ifade ederek, teminat talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet zanlı Kaya’nın yurt dışına çıkış yasağı, 40 bin TL nakit teminat yatırması, bir kefilin 400 bin TL kefalet senedi imzalaması ve haftada 1 gün ıspat-ı vücut şartlarıyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.