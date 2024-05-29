Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Esentepe’de gerçekleştirilen operasyonda uyuşturucu maddeyle yakalanan Peter Adıgwe, Concilia Adaobi Ugvunne, Concilia Adaobi Ugvunne ile Marry Chinyere Onyebuchi bugün teminat talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru İbrahim Toz mahkemede olguları aktardı.

Polis, 18 Mayıs 2024 tarihinde, Esentepe’de Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ile Girne Polis Müdürlüğü ekipleri tarafından, eğlence düzenlenen bir ikametgaha yapılan operasyon sonucu,

Najeep Timilehin Adıgun’un tasarrufunda yaklaşık 7 gram ağırlığında hintkeneviri ile içerisinde tütün ile karışık hintkeneviri türü uyuşturucu olan ucu yanık puro ve akabinde Çatalköy’de bulunan ikametgahında yapılan aramada bir gram ağırlığında hintkeneviri bulunduğunu söyledi. Polis, Peter Adıgwe’nin tasarrufunda içerisinde hintkeneviri olan bir adet sigara ve yaklaşık 3 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunduğunu belirtti.

Polis memuru, Concilia Adaobi Ugvunne’nin tasarrufunda 2 adet MDMA türü hap, Marry Chinyere Onyebuchi’nin tasarrufunda da içerisinde hintkeneviri türü uyuşturucu madde olan bir adet sigara bulunarak emare olarak alındığını söyledi.

Polis, operasyon kapsamında söz konusu ikametgahta eğlenceye katılmak için bulunan, üçüncü ülke uyruklu toplam 19 kişinin de tespit edildiğini, yapılan muhaceret kontrollerinde,19 kişinin ülkede yasal statüsü olmadığını belirlediklerini, soruşturmanın adli şubeye devredildiğini açıkladı. Polis, zanlıların 2 kez mahkemeye çıkarılarak, haklarında 11 gün tutukluluk emri alındığını belirtti. Polis, soruşturmanın tamamlandığını, Peter Adıgwe ile Concilia Adaobi Ugvunne’nin ülkede kaçak yaşam sürdüğünü, Concilia Adaobi Ugvunne ile Marry Chinyere Onyebuchi’nin öğrenci olduğunu belirterek, teminat talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Evren Mürsel, ikamet izni olmayan Peter Adıgwe ile Concilia Adaobi Ugvunne’nin 2 ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine, Concilia Adaobi Ugvunne ile Marry Chinyere Onyebuchi’nin ise yurt dışına çıkışlarının yasaklanmasına, haftada bir gün polise ıspat- vücut yapmalarına ve kişi başı 40 bin TL nakit teminat yatırmalarına emir verdi.