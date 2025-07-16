Karakaya: “Bu katiller gün yüzü görmeyene kadar adalet mücadelemiz devam edecek. 6 Kasım’da gerçek adaletin yerini bulması için biz yine burada olacağız”

Barolar Birliği Başkanı Hasan Esendağlı, İsias Otel’de kusuru bulunan kamu görevlileri davası için, bilirkişi raporunun gelmesiyle davanın sonuçlanma aşamasına geçebileceğini söyledi.

Esendağlı, bugünkü duruşmada bilirkişi raporu hazır olmadığı için mahkemenin prosedürel işlemleri gerçekleştirdiğini belirterek, önemli bir aşama kaydedilemediğini belirtti.

İsias Otel’de kusuru bulunan kamu görevlileri davasında ara kararların açıklanması ardından basına konuşan Esendağlı, bir sonraki duruşmanın 6 Kasım’a ertelendiğini ve sanıkların adli kontrol şartlarının devamına, Bilirkişi raporunun akıbetinin sorulmasına, sanıkların mahkemeye katılmama taleplerinin reddine karar verdiğini anımsattı.

Esendağlı, bir önceki davadaki statünün korunduğunu belirterek, bilirkişi raporunun gelmesiyle davanın sonuçlanma aşamasına geçebileceğini söyledi.

-Karakaya

Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Yücesoylu Karakaya da, her gün öldükleri bu topraklarda, masum çocukları öldüren, masum insanları öldüren katillerin yerinin cezaevi olduğunu vurguladı.

Mahkeme heyetinin ailelerin tek tek tüm taleplerine rağmen sanıklara tutuklama vermediğini ifade eden Karakaya, mahkeme heyetine seslenerek, “6 Kasım’da bilirkişi raporu geldiğinde o cesareti gösterip bu sanıkları tutuklayabilecekler mi?” diye sordu.

Bugünkü senaryoda büyün suçun fenni mesullere atıldığını dile getiren Karakaya, hakimlerden adalet sisteminden beklentilerinin bilirkişi raporu gelir gelmez sanıkların tutuklanması olduğunu yineledi.

İki davanın birleştirilerek tüm sanıkların aynı salonda yargılanmaları gerektiğini vurgulayan Karakaya, “Bu katiller gün yüzü görmeyene kadar adalet mücadelemiz devam edecek. 6 Kasım’da gerçek adaletin yerini bulması için biz gene burada olacağız” dedi.