Saldırılarda 7 okul, 1 fırın, 4 çadır kamp, 6 halk pazarı ve 2 cami hedef alındı

Suriye'de Beşşar Esed yönetimi ve Rusya'nın "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi" içerisindeki sivil yerleşimlere Aralık 2023'te düzenlediği saldırılarda 26 sivil hayatını kaybetti, 118 sivil yaralandı.

Suriye Sivil Savunması (Beyaz Baretliler) İdlib Ofisi Basın Sorumlusu Hamid Kutini, AA muhabirine, Esed rejimi ve İran destekli terörist gruplardan oluşan rejim güçleri ile Rusya'nın, "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesine" aralıkta 118 kara ve hava saldırısı düzenlediğini söyledi.

Kutini, İdlib ve Halep kırsalındaki köylere düzenlenen saldırılarda 26 sivilin yaşamını yitirdiğini, 118 sivilin yaralandığını belirtti.

Saldırılarda hedef alınan yerleşimlerde büyük çaplı hasarın meydana geldiğini söyleyen Kutini, saldırılarda 7 okul, 1 fırın, 4 çadır kamp, 6 halk pazarı ve 2 caminin hedef alındığını vurguladı.

Kutini, "Rusya'nın hava saldırılarda 3'ü çocuk 1'i kadın toplam 5 sivil hayatını kaybetti. Esed rejimi ve İran destekli grupların karadan karaya atış yapılan silahlarla düzenlediği saldırılarda da 21 sivil hayatını kaybetti." ifadelerini kullandı.

- İdlib'deki durum

Türkiye, Rusya ve İran, 2017'deki Astana toplantısında Suriye yönetiminin kontrolünde olmayan alanda 4 "gerginliği azaltma bölgesi" oluşturma karar aldı.

Şam yönetimi, İran destekli teröristler ve Rusya, saldırılara devam edip 4 bölgeden 3'ünü ele geçirip İdlib'e yöneldi.

Türkiye, Eylül 2018'de Rusya ile ateşkesi güçlendirmek için ek mutabakata varsa da saldırılar Mayıs 2019'da tekrar şiddetlendi. Türkiye ile Rusya’nın 5 Mart 2020'de sağladığı yeni mutabakatın ardından ateşkes büyük ölçüde korunuyor.

2017-2020 yıllarında saldırılardan kaçan yaklaşık 2 milyon sivil, Türkiye sınırına yakın bölgelere göç etmek zorunda kaldı.