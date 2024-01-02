İran'da uyuşturucuyla ilgili suçlardan hüküm giyen 9 kişinin idam edildiği bildirildi.

İran resmi ajansı IRNA'nın Erdebil eyaleti Başsavcılığının açıklamasına dayandırdığı habere göre, uyuşturucu taşımak ve satın almak suçlarından idama mahkum edilen 9 kişinin cezaları Erdebil'de infaz edildi.

İdam edilen mahkumların eroin gibi uyuşturucu maddeleri satın alma, taşıma ve bulundurma suçlarından mahkeme tarafından idama mahkum edildiği ve Yargıtayın da kararları onadığı aktarıldı.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, Mayıs 2023'te yaptığı açıklamada, İran'da yılbaşından mayısa kadar birçoğu uyuşturucuyla ilgili suçlardan hüküm giyen en az 209 kişinin idam edildiğini ve bu rakamın "endişe verici" olduğunu söylemişti.

Türk, İranlı yetkililere, ölüm cezasını kaldırma veya tüm infaz kararlarını durdurma çağrısında bulunmuştu.

Norveç merkezli İran İnsan Hakları Örgütünün kasım ayı raporunda ise İran'da 2023 yılında 600'den fazla mahkumun idam edildiği ve bunun son 8 yıldaki en yüksek rakam olduğu ifade kaydedilmişti.