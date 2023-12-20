Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Türk Ajansı Kıbrıs’ın (TAK), 50’nci kuruluş yıl dönümünü yayımladığı mesajla kutladı.

Ertuğruloğlu mesajında, Kıbrıs Türk halkının sesini dünyaya duyurmak amacıyla, 21 Aralık 1973’te ateş altında başladığı haber yolculuğunda yarım asrı geride bırakan ve varoluş mücadelesine yaptığı tanıklık çok kıymetli olan TAK’ın, aynı bilinç ve inançla Kıbrıs Türkü’nün sesi olmaya devam edeceğini vurguladı.

Ertuğruloğlu, başta Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş olmak üzere TAK’ın kuruluşunda ve bugünlere gelmesinde emeği geçenlere şükranlarını sundu ve TAK personelinin başarılarının devamını diledi.