Ertuğruloğlu: “Gaziler, vatanseverliğin ve kahramanlığın yaşayan abideleri”

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Türk Barış Kuvvetleri Gaziler Derneği Genel Başkanı Nusrettin Yuca ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Dışişleri Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, gazileri Dışişleri Bakanlığı’nda ağırlamaktan memnun olduğunu ifade eden Ertuğruloğlu, şehit ve gazilerin, yaşanan toprakların vatan yapılmasında canlarından vazgeçerek en büyük fedakarlığı gösterdiğini belirtti.

Dışişleri Bakanı Ertuğruloğu, gazilerin, canından geçmeyi göze alan, vatanseverliğin ve kahramanlığın yaşayan abideleri olduğunu kaydetti.

Türk askerinin Kıbrıs’a haklı müdahalesiyle Kıbrıs Türkü’nün soykırımdan kurtulduğunu, Mehmetçik ile mücahidin omuz omuza mücadele verdiğini ifade eden Ertuğruloğlu, yaşanılan son olaylarla bölgenin yine ateş çemberi içinde olduğunu belirtti. Ertuğruloğlu, Kıbrıs Türkü’nün Anavatan Türkiye’nin garantörlüğünde Türk Silahlı Kuvvetleri’nin güvencesi altında huzur ve güven içinde yaşadığını vurguladı.