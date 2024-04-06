Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün talimatıyla 6 Nisan 1920’de kurulan Anadolu Ajansı’nın (AA) 104. yaşını kutladı.

Ertuğruloğlu, “Türk milletinin Kurtuluş Savaşında, Türkün haklı sesini dünyaya duyurmak amacıyla Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün talimatıyla 6 Nisan 1920’de kurulan Anadolu Ajansı’nın 104. yaşını tebrik ediyorum” dedi.

Kıbrıs Türkü’nün sesinin duyurulmasında da etkin olan, dünyada önde gelen en saygın ajanslar arasında yer alan AA’nın tüm çalışanlarını tebrik eden Ertuğruloğlu, Ajans'a çalışmalarında başarılar diledi.