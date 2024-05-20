Güney Kıbrıs’ta kadınların, erkeklerden 4 yıl daha fazla yaşadığı bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, Eurostat’ın verilerine dayanarak, Güney Kıbrıs’taki ortalama yaşam süresinin 82,5 yaş olduğunu, Avrupa Birliği’nde de ortalama 81,5 yaş olduğunu yazdı.

Gazete, Güney Kıbrıs’taki kadınların ortalama yaşam süresinin 84,7 yaş, erkeklerin ise 81,5 yaş olduğunu kaydetti.

Haberde, Covid-19 pandemisinin AB’deki ortalama yaşam süresini düşürdüğüne ve Güney Kıbrıs’ta da 2021 yılında düşen ortalama yaşam süresinin, 2023 yılında artış gösterdiğine işaret edildi.