Hükumet meşruiyetini yitirmiştir

TAM PARTİ Genel Koordinatörü Ertan Kaygan Ada Tv’de Cüneyt Oruç’un sunduğu Gündem Özel programının konuğu oldu. Hükumetin meşruiyetini kaybettiğini söyleyen Kaygan, TAM PARTİ’nin erken genel seçimlerde başka bir parti ile birlikte hareket edeceği söylentilerine de son noktayı koyarak, başka bir parti ile hareket etmeyeceğiz, halkımızla hareket edeceğiz dedi.

Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarından hareketle, hükumetin meşruiyetini kaybettiğini söyleyen Kaygan, hükumette yer alan 3 partinin ortak adayına çıkan oyun yüzde 30 civarında olduğunu belirterek, hükumetin güven oyu alamadığına dikkat çekti. Cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki sonucun pek çok unsurdan kaynaklandığını söyleyen Kaygan, en başta halkın iradesine müdahale, hükumetin başarısızlığı ve halkın kutuplaştırılmasının bu sonucu getirdiğini ifade etti. Kaygan, Ülkede yönetimsizliğin hakim olduğunu, büyük bir liyakatsizlik ve sosyal adaletsizlik olduğunu ifade etti.

BİZ TÜRKİYE İLE KARDEŞ VATANIZ

TAM PARTİ’ye göre Türkiye ile KKTC ilişkilerinin kardeşlik zemininde yürütülmesi gerektiğine dikkat çeken Kaygan, “Biz Türkiye ile kardeş vatan olmak istiyoruz. Zaman zaman ve özellikle de seçim dönemlerinde ortaya çıkan ayrıştırıcı dilin, Türkiye’ye sorunlarımızın yanlış anlatılmasından kaynaklandığını düşünüyoruz. Biz TAM PARTİ olarak Türkiye’ye Kıbrıs Türk halkının gerçek sorunlarını, doğru bir dille anlatacağız. Fakat Serdar Denktaş’ın da dediği gibi, evimizin içini de kendimiz düzeltmeliyiz” diye konuştu.

BEYİN GÖÇÜ DEĞİL, BEYİN GÜCÜ İSTİYORUZ

Hükumetin ülkesini terk etmeyi düşünen gençler için, kadınlar için hiçbir adım atmadığını söyleyen Kaygan, “Bizim birinci önceliğimiz gençlerimizdir. Biz beyin göçü değil, beyin gücü istiyoruz. Kadın kolları değil, kadın liderler istiyoruz. Biz geçlere ‘bekleyin de çözeceğiz’ demiyoruz. ‘Gelin birlikte çözelim’ diyoruz. Bu nedenle biz bir umut kapısı araladık. Bunu kaybetmeyeceğiz.

BİZ BİR PARTİYLE DEĞİL, HALKIMIZLA HAREKET EDİYORUZ

Erken genel seçimin kaçınılmaz olduğuna dikkat çeken Kaygan, TAM PARTİ’nin genel seçimlere başka bir parti ile birlikte gireceği söylentilerine cevap verdi. “TAM PARTİ olarak başka bir parti ile hareket etmeyeceğiz. Sadece halkımızla hareket edeceğiz” diye konuşan Kaygan, pek çok alanda komitelerinin kurularak, konuların mağdurları ve muhataplarıyla birlikte çözümler üretildiğini söyledi.