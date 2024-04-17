Bağımsızlık Yolu Genel Sekreteri Umut Ersoy, üreticilerin devletin de pay sahibi olduğu kooperatif çatısı altında birleştirilmesi gerektiğini belirterek, “Üretim, dağıtım ve satış kooperatifleri kurularak maliyetler düşürülebilir” dedi.

Bağımsızlık Yolu’ndan verilen bilgiye göre Ersoy, ADA TV’de gündemle ilgili açıklamalarda bulundu.

Ülkede, çalışanın hakkını veren, mutluluğunu düşünen ekonomik anlayıştan uzak olunduğunu savunan Ersoy, emekçilerin uzun süreler çalıştırıldığını, tek kişinin iki kişinin yapacağı işi yaptığını söyledi.

Bu düzenin değişmesinin yolunun çalışanların haklarını savunmasından geçtiğini kaydeden Ersoy, Bağımsızlık Yolu’nun bu nedenle özel sektöre sendikalaşma çağrısını yıllardır dillendirdiğini belirtti.



-“Emekçilerin sorunu ortak”

KKTC'de ve Güney Kıbrıs'ta çalışanların ortak sorunlarla mücadele ettiğini kaydeden Ersoy, emekçilerin neoliberal politikaların yarattığı yıkımla boğuştuğunu savundu.



Üretimle ilgili de konuşan Umut Ersoy, üreticilerin devletin de pay sahibi olduğu kooperatif çatısı altında birleştirilmesi gerektiğini ifade etti.

Ersoy, “Üretim, dağıtım ve satış kooperatifleri kurularak maliyetler düşürülebilir. Kârı maksimize eden ekonomik sistemi birinci plana almak yerine ihtiyaçları karşılamayı öncelik bilen ekonomi modelini kullanmalıyız” dedi.

-“Sorunumuzu emperyalist güçler değil ancak biz çözeriz”

Bağımsızlık Yolu’nu emekçinin partisi olarak tanımladıklarını da belirten Ersoy, sadece Kıbrıs’ın bağımsızlığı değil, emeğin kurtuluşu, kadının özgürleşmesi ve doğa talanının sonlanması için mücadele ettiklerini vurguladı.

Ersoy, Kıbrıs sorununa ve yakın coğrafyada yaşananlara da değindiği konuşmasında “Emperyalist güçler bizim sorunumuzu çözemez. Bizim sorunumuzu ancak bizler çözeriz, kendi öz gücümüze yaslanmalıyız” dedi.