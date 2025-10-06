Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Üyesi Güner Ersen, Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman’ın duruşunun, “sağ-sol olarak ifade edilemeyecek kadar kapsayıcı olduğunu belirtti.

Buna bir “sağduyu ittifakı” denilebileceğini ifade eden Ersen, “Hep söylenen ‘solda birleşme’ Kıbrıs Türk toplumunun tamamının birleşmesi olarak gerçekleşecek” dedi.

-“İnsanlarda bıkmışlık var”

TDP’den yapılan açıklamaya göre, BRT’deki seçim yayınları çerçevesinde Pembe Paşaoğluları’nın sorularını yanıtlayan Ersen, destekledikleri aday Tufan Erhürman’la gittikleri her yerde ciddi bir destek gördüklerini kaydederek, “Halkta, bir ‘bıkmışlık’ ve ‘temsiliyetsizlik’ sıkıntısı var” dedi. Ersen, insanların sahada kendilerine, sıkıntıları için muhatap bulamadıklarını, yapılan açıklamaların kendileri için bir gelecek vaat etmediğini söylediğini ifade etti.

-“Erhürman’la birlikte Kıbrıs Türk halkının söz hakkı olacak”

Dünyada ve bölgede çok ciddi gerginlikler, savaşlar yaşandığına dikkat çeken Ersen, coğrafyanın ateşinin hep yüksek olduğunu ve tüm bunların Kuzey Kıbrıs’taki temsiliyetsizliği daha da ortaya çıkardığını belirtti.

“Bizim tek resmi temsiliyetimiz Cumhurbaşkanlığı” diyen Güner Ersen, Tufan Erhürman’ın Cumhurbaşkanlığı ile Kıbrıs Türk toplumunun da söz hakkının olacağını, uluslararası arenada temsil edileceğini kaydetti. Ersen, “Ve tabi ki net hedef barış sağlanması. Bu yüzden Tufan Hoca’ya ciddi bir sivil toplum desteği var” dedi.

Tufan Erhürman’ın duruşunun “sağ-sol olarak ifade edilemeyecek kadar kapsayıcı" olduğunu, buna belki bir “sağduyu” ittifakı denilebileceğini anlatan Ersen, "hep söylenen “solda birleşmenin aslında bu sebeple, Kıbrıs Türk toplumunun tamamının birleşmesi ve önünün açılması olarak gerçekleşeceğini" belirtti.

Ersen, “Yani ‘Kıbrıs Türk toplumunun haklarını ve ihtiyaçlarını dünyaya iletmek için Tufan Hoca etrafında birleşmek’ şeklinde isimlendirmek daha kapsayıcı ve doğru olur” diye konuştu.

Erhürman için yapılan “Türkiye ile anlaşamayacak” eleştirilerine de cevap veren Ersen, Türkiye hükümetinin daha önce federasyona verdiği desteği ve Suriye, Mısır ve Kürt sorunu gibi meselelerdeki politikalarında stratejik değişiklikler yaptığını hatırlattı. Ersen şöyle devam etti:

“Türkiye’nin Kıbrıs’la ilgili politikası özellikle Sayın Erdoğan zamanında farklı şekillerde gelişiyor. Yani 2004’te Türkiye Kıbrıs’ta farklı bir politika izledi. O dönem federasyon temelli çözüme güçlü destek vermiş bir Türkiye'nin, doğru zeminde kurulan ilişkilerle yine aynı zeminde olabileceğini bize gösteriyor.”

Türkiye’nin, “Kıbrıs Cumhuriyeti”nin garantörü olduğunu belirten Ersen, “Bugün Kıbrıs Türk toplumunun bu cumhuriyetteki haklarından, Doğu Akdeniz'deki haklarından vazgeçmesini, adada yaşayan hiç kimse ve Türkiye iktidarı da kabul etmez” dedi.